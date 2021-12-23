Путин: без повышения ключевой ставки ЦБ ситуация в России могла бы быть «как в Турции»

Без повышения ключевой ставки Центрального банка ситуация в России могла бы быть «как в Турции», заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

«Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок, но если этого не делать, то у нас может быть как в Турции. В этом же проблема. Это серьезный вопрос, серьезный вызов. Надо аккуратнее этим инструментом пользоваться. Но ЦБ проводит независимую политику. Вам может показаться это странным, я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю ее положительно», — отметил президент.