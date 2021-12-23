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Путин: без повышения ключевой ставки ЦБ ситуация в России могла бы быть «как в Турции»

23.12.2021 13:20
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ТАСС

Без повышения ключевой ставки Центрального банка ситуация в России могла бы быть «как в Турции», заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

«Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок, но если этого не делать, то у нас может быть как в Турции. В этом же проблема. Это серьезный вопрос, серьезный вызов. Надо аккуратнее этим инструментом пользоваться. Но ЦБ проводит независимую политику. Вам может показаться это странным, я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю ее положительно», — отметил президент.

Президент России Владимир Путин назвал золотой серединой нынешнюю политику финансовых властей РФ и указал, что объемы кредитования не падают, несмотря на рост ключевой ставки ЦБ. Об этом президент заявил в четверг на ежегодной пресс-конференции.

 23.12.2021 13:08

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