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Президент РФ допустил появление в будущем единой валюты России и Белоруссии

23.12.2021 14:20
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ТАСС

Единая валюта России и Белоруссии — возможный в будущем вопрос, но сначала нужна синхронизация в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

«Вот мы строим Союзное государство. Уровень нашей интеграции до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе, просто несравнимо. Я уж сейчас не говорю про единую валюту, бог с ним, это вопрос, возможно, будущего, если наши соответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счет», — сказал глава российского государства.

Лукашенко и его команда — непростые переговорщики, но Москве и Минску удалось достичь понимания по вопросам интеграции, заявил Путин.

Белорусский президент Александр Лукашенко не исключает вероятности возвращения к теме единой валюты Белоруссии и России. Об этом он сообщил по итогам состоявшихся в четверг переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

 10.09.2021 08:42

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