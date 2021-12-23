Все новости

АКРА подтвердило Металлинвестбанку рейтинг «А-(RU)»

23.12.2021 16:10
1 100
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Металлинвестбанк

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Металлинвестбанка на уровне «А-(RU)» со «стабильным» прогнозом. Рейтинг рублевых облигаций банка также подтвержден на уровне «А-(RU)», субординированных облигаций — «ВВВ-(RU)».

Как поясняется в сообщении АКРА, кредитный рейтинг Металлинвестбанка определяется устойчивым бизнес-профилем при сильной позиции по достаточности капитала и адекватных оценках риск-профиля и фактора фондирования и ликвидности.

Как объясняют аналитики, удовлетворительная оценка бизнес-профиля Металлинвестбанка определяется средней позицией, занимаемой им в настоящее время на банковском рынке России. За последний год банк существенно укрепил свои позиции на банковском рынке за счет уверенного роста кредитного портфеля. Головной офис банка расположен в Москве, пять филиалов — в Белгороде, Выксе, Нижнем Новгороде, Перми, Новосибирске. Ключевые направления деятельности финансовой организации — кредитование корпоративных и розничных клиентов, факторинг, выдача банковских гарантий, операции с ценными бумагами, иностранной валютой и производными финансовыми инструментами.

АКРА отмечает, что у банка сохраняется относительно высокая способность капитала к абсорбции убытков. По нормам РСБУ значение норматива Н1.2 на 1 ноября 2021 года составило 12,03%, тогда как по базельским стандартам капитал первого уровня по МСФО за последние 12 месяцев снизился с 9,4% до 8,6% на конец сентября 2021 года за счет роста взвешенных по риску активов. По данным проведенного АКРА стресс-теста, текущий запас капитала позволяет банку выдержать существенный прирост стоимости риска (более 500 базисных пунктов) без нарушения регулятивных требований. Возможности генерации капитала за счет нераспределенной прибыли оцениваются как умеренные: коэффициент усредненной генерации капитала, рассчитанный по МСФО, за последние пять лет составил 108 б. п.

В числе прочего отмечается адекватный риск-профиль банка, который характеризуется удовлетворительной оценкой системы риск-менеджмента и хорошим качеством активов. Доля проблемных кредитов, по оценке АКРА, за последние 12 месяцев снизилась до 5% совокупного кредитного портфеля на 1 октября 2021 года, что отчасти связано с существенным ростом ссудного портфеля за указанный период. Покрытие резервами кредитов третьей стадии по итогам девяти месяцев 2021 года составляет консервативные 100%. Концентрация портфеля на ссудной задолженности десяти крупнейших групп связанных заемщиков оценивается как умеренная (около 12% совокупного кредитного портфеля). Вместе с тем отмечается повышенная концентрация кредитных рисков на крупнейшей группе из сегмента факторинговых операций банка. АКРА отмечает сохранение высокого темпа наращивания кредитного портфеля за последние 12 месяцев (около 34%) и дополнительно учитывает этот фактор в оценке.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны
В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям