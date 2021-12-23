АКРА подтвердило Металлинвестбанку рейтинг «А-(RU)»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Металлинвестбанка на уровне «А-(RU)» со «стабильным» прогнозом. Рейтинг рублевых облигаций банка также подтвержден на уровне «А-(RU)», субординированных облигаций — «ВВВ-(RU)».

Как поясняется в сообщении АКРА, кредитный рейтинг Металлинвестбанка определяется устойчивым бизнес-профилем при сильной позиции по достаточности капитала и адекватных оценках риск-профиля и фактора фондирования и ликвидности.

Как объясняют аналитики, удовлетворительная оценка бизнес-профиля Металлинвестбанка определяется средней позицией, занимаемой им в настоящее время на банковском рынке России. За последний год банк существенно укрепил свои позиции на банковском рынке за счет уверенного роста кредитного портфеля. Головной офис банка расположен в Москве, пять филиалов — в Белгороде, Выксе, Нижнем Новгороде, Перми, Новосибирске. Ключевые направления деятельности финансовой организации — кредитование корпоративных и розничных клиентов, факторинг, выдача банковских гарантий, операции с ценными бумагами, иностранной валютой и производными финансовыми инструментами.

АКРА отмечает, что у банка сохраняется относительно высокая способность капитала к абсорбции убытков. По нормам РСБУ значение норматива Н1.2 на 1 ноября 2021 года составило 12,03%, тогда как по базельским стандартам капитал первого уровня по МСФО за последние 12 месяцев снизился с 9,4% до 8,6% на конец сентября 2021 года за счет роста взвешенных по риску активов. По данным проведенного АКРА стресс-теста, текущий запас капитала позволяет банку выдержать существенный прирост стоимости риска (более 500 базисных пунктов) без нарушения регулятивных требований. Возможности генерации капитала за счет нераспределенной прибыли оцениваются как умеренные: коэффициент усредненной генерации капитала, рассчитанный по МСФО, за последние пять лет составил 108 б. п.

В числе прочего отмечается адекватный риск-профиль банка, который характеризуется удовлетворительной оценкой системы риск-менеджмента и хорошим качеством активов. Доля проблемных кредитов, по оценке АКРА, за последние 12 месяцев снизилась до 5% совокупного кредитного портфеля на 1 октября 2021 года, что отчасти связано с существенным ростом ссудного портфеля за указанный период. Покрытие резервами кредитов третьей стадии по итогам девяти месяцев 2021 года составляет консервативные 100%. Концентрация портфеля на ссудной задолженности десяти крупнейших групп связанных заемщиков оценивается как умеренная (около 12% совокупного кредитного портфеля). Вместе с тем отмечается повышенная концентрация кредитных рисков на крупнейшей группе из сегмента факторинговых операций банка. АКРА отмечает сохранение высокого темпа наращивания кредитного портфеля за последние 12 месяцев (около 34%) и дополнительно учитывает этот фактор в оценке.