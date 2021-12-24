Пользователи Банки.ру определят победителя в номинации «Человек года»

Пользователи Банки.ру смогут принять участие в выборе победителя в номинации «Человек года» в рамках ежегодной премии «Банк года — 2021». Победитель определяется среди кандидатов с наивысшим коэффициентом полезной активности по итогам открытого онлайн-голосования на форуме Банки.ру.

Процесс определения победителя будет состоять из трех этапов:

До 23:59 мск 15 января 2022 года пользователи Банки.ру предлагают свои кандидатуры на форуме. Далее администрация форума рассмотрит списки кандидатов, исключит тех, кто в 2021 году нарушил пункты 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12 правил, и представит на голосование десять пользователей. 17 января 2021 года на форуме Банки.ру стартует заключительное голосование за победителя.

Номинация «Человек года» существует в рамках премии «Банк года» с 2010 года. Победителем традиционно становится тот пользователь Банки.ру, который наиболее активно участвовал в жизни форума, чьи советы и знания оказались самыми полезными для наших посетителей. Победителем по итогам 2020 года стал участник форума под ником BAY.

Ранее звания «Человек года» удостаивались Clevelus (2010), Ambr (2011), @mike (2012), Tiagr (2013), alank (2014), Desperado17 (2015), дай (2016), 5lexxx (2017), Карасик (2018), bhuma (2019).

«Поздравляю с началом нового конкурса! Считаю это дело очень важным. Ведь, голосуя за своих фаворитов, мы говорим им спасибо, благодарим за ту бескорыстную работу, что они ведут на форуме. Признаюсь, для меня были очень важны те добрые слова, что написали форумчане в мой адрес. Меня это стимулировало на новые достижения. Чего от всего сердца желаю и новым номинантам! С уважением, Владимир (BAY)», — прокомментировал пользователь под ником BAY.

Банки.ру — самый большой финансовый супермаркет в России по мнению потребителей финансовых услуг (исследования ООО «Тибурон», июнь 2021 года; АО «ИОМ Анкетолог», август 2021 года). Помогает клиентам в выборе самых выгодных финансовых продуктов, предоставляет оперативную и достоверную информацию о финансовом рынке, является площадкой для обсуждения вопросов, связанных с работой банков и страховых, инвестиционных компаний. Ежемесячная аудитория Банки.ру превышает 11 млн уникальных пользователей.