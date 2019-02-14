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Внимание! Участились случаи рассылки сообщений, в которых мошенники представляются сотрудниками Банки.ру или банков и просят предоставить номера банковских карт и другие реквизиты. Будьте бдительны и никому не сообщайте свои персональные данные, реквизиты счетов и банковских карт, одноразовые пароли для интернет и мобильного банка. Портал Банки.ру не может нести ответственность за действия мошенников. Представители банков и сотрудники портала Банки.ру обращаются к пользователям только с корпоративной почты.
Банки
Темы Сообщения Обновление
Конкурс «Банк года»
Голосование и обсуждение ежегодного конкурса
16 2238
Голосование и обсуждение «Человек года 2018»
Гектор, 14.02.2019 00:24
Обсуждение банков
Общие вопросы, связанные с деятельностью отдельных банков
2517 357260
«Восточный экспресс банк»
Server, 14.02.2019 00:21
Горячие новости банков
Авторский форум Максима Осадчего
2283 157580
Сводки с театра военных действий
digi_spb, 13.02.2019 22:15
Форумы сообществ «Друзья банков»
395 12512
Скорость службы поддержки
Тинькофф Банк, 10.02.2019 15:49
Клиенты & Сотрудники
Кто прав, кто не прав...
637 12206
Благодарность сотруднику Сбербанка
89279006360, 13.02.2019 20:47
Конфликтные ситуации
Мошенничество, нарушения, спорные случаи
6130 127748
Почта Банк не заблокировал средства, переведенные мошенникам
m.potter, 14.02.2019 02:05
Отзыв лицензии
Проблемы, связанные с отзывом лицензий у банков, страхование вкладов
432 279239
Росэнергобанк
Alex_Perm, 14.02.2019 01:50
Финансовые продукты и услуги
Темы Сообщения Обновление
Вклады
Вопросы и ответы по вкладам, депозитам и т.п.
2754 461743
Вклады в Московском кредитном банке
awpolkut, 14.02.2019 02:40
БанкЛото и другие акции по вкладам
Обсуждение акций портала, банков
28 9441
Вклад и подарок
lawmaster, 11.02.2019 12:52
Потребительские кредиты
Вопросы и ответы по потребительским кредитам
2008 30759
Отказ от страховки (Почта Банк)
irina47884, 13.02.2019 22:07
Кредитные карты
Обсуждение кредитных карт
6489 452125
Оплата транспортного и других налогов в грейс+ cash-back
zigzauer, 14.02.2019 03:25
Дебетовые карты
Обсуждение дебетовых карт
3858 787969
Дебетовая карта "Тепло" от банка Восточный
mug08, 14.02.2019 05:00
Автокредиты
Обсуждение программ автокредитования
410 4393
Автокредит и возврат страховки: варианты
predator67, 09.02.2019 23:47
Ипотека
Обсуждение кредитов на жильё
3564 108279
Налоговый вычет при покупке квартиры и ипотеке
b@nka, 13.02.2019 22:12
Микрозаймы
Обсуждение компаний и проблем, связанных с микрофинансированием
275 34762
Будьте внимательны и осторожны при оформлении онлайн-займов!
alexshishin2015, 13.02.2019 21:49
Кредитные истории
Как проверить свою кредитную историю
346 6588
Ребус в отчёте НБКИ
nikosi, 13.02.2019 19:29
Коллекторские агентства
Если пришлось столкнуться с коллекторами...
387 16839
Проблема с Первым коллекторским бюро
Alexa888, 13.02.2019 23:19
Реструктуризация кредитов
Обсуждение программ по снижению долговой нагрузки
397 9435
Кто рефинансирует?
zet1978, 13.02.2019 13:49
Кредитные брокеры
Обсуждение отдельных компаний и специфики бизнеса
316 3056
Как стать кредитным брокером???
sereja, 29.01.2019 14:09
Кредитование малого и среднего бизнеса
Обсуждение кредитных продуктов
733 4560
Кредитование юридического лица под поручительство не собственника бизнеса.
geokis, 08.02.2019 15:55
Обслуживание юридических лиц
Услуги, предоставляемые на постоянной долгосрочной основе
1251 21329
Комиссии банка за перечисление на счета физических лиц
123458, 13.02.2019 23:17
Страховые услуги
Обсуждение всех вопросов и проблем, связанных со страхованием
616 10377
Тинькофф Страхование
SomethingInTheWay, 13.02.2019 23:46
Лизинг
Обсуждение лизинговых программ
312 3081
Лизинг оборудования
1lizing1, 13.02.2019 12:16
Национальная система платёжных карт (НСПК)
31 2620
Акция для владельцев карт МИР
psw1956, 10.02.2019 18:38
Дистанционное банковское обслуживание
Обсуждение банковских интернет-сервисов, мобильных приложений и пр.
787 51354
Интернет-банк от Россельхозбанка
G2009, 13.02.2019 12:54
Private Banking
Обсуждение программ индивидуального банковского обслуживания и премиальных продуктов
91 18246
ВТБ Новая привилегия 2018 (с мультикартой)
Siniy_s, 14.02.2019 03:06
Платежные системы и переводы
Обсуждение систем денежных переводов, электронных валют и т.п.
1490 61516
Система быстрых платежей
123458, 14.02.2019 04:49
Все о валюте
Валютные курсы, риски и стратегии…
586 111988
Конвертация валют в системе "Мастеркард" и так казываемая 3% надбавка.
@mike, 14.02.2019 01:15
Ценные бумаги и коллективные инвестиции
В том числе ПИФы и ОФБУ
975 98057
Онлайн-платформы «ПОТОК» от Альфабанка
Kuriru, 14.02.2019 04:56
Банки за рубежом
И все, что с ними связано
621 18554
Зарубежный счет, амнистия и автоматический обмен информацией.
edede, 13.02.2019 23:57
Финансы и путешествия
Бронь отеля, наличные, оплата картой и прочие финансовые вопросы за границей
352 23823
Программы страхования выезжающих за рубеж
andy_g2017, 13.02.2019 22:52
Другие банковские продукты
Сейфовые ячейки, дорожные чеки и т.д.
265 16011
Вопрос по аккредитиву
243421, 13.02.2019 22:33
Всё о Банковском словаре
Обсуждение проекта "Банковский словарь"
2 104
Развитие "Банковского словаря"
kan_rf, 06.09.2018 20:07
Мобильная связь и Интернет
Темы Сообщения Обновление
Мобильная связь
120 15985
Непубличные и эксклюзивные тарифы сотовых операторов
djinferno, 14.02.2019 00:53
Мобильный интернет
33 1534
Безлимитный интернет от Ростелекома (работает на вышках Теле2)
sghd500, 13.02.2019 15:26
Домашний интернет
38 2308
МГТС
kom09, 13.02.2019 16:30
Цифровое ТВ
10 403
Бесплатный пакет Цифрового телевиденья
Compaq, 07.02.2019 21:01
Финансовые услуги / карты
8 42654
МТС Smart Деньги
Сергей Фигаро, 13.02.2019 21:27
Правовые вопросы
Темы Сообщения Обновление
Юридическая консультация
Правовые вопросы клиентов и сотрудников кредитных организаций
3072 36567
Блокировка по 115-фз
Гектор, 13.02.2019 23:12
Защита должников
Вопросы правовой защиты заемщиков от неправомерных действий кредитных организаций и коллекторских агентств
56 1790
Компромисс с банком
Ломус, 12.02.2019 20:23
Мошеннические транзакции
Кража денег с банковских счетов путем использования различных технических и организационных средств и средства защиты
54 9795
Sbergrad списывает деньги
Lilac_Kitten, 11.02.2019 14:04
Работа
Темы Сообщения Обновление
Работа в банках
Специфика работы в том или ином банке.
2017 25261
Проверка службой безопасности при устройстве на работу
Opel.voloda1995, 13.02.2019 00:29
Горячие вакансии банков
Полный список вакансий представлен в разделе «Вакансии банков»
2332 3921
Специалист по нагрузочному тестированию
astra2005, 05.02.2019 10:58
Профессиональное общение
Темы Сообщения Обновление
Информационные технологии
IT в банковской сфере и не только
463 4614
Квалифицированная цифровая подпись (ЭЦП) для физлица 2018
animegravitation, 06.02.2019 15:51
Форум банковских аналитиков
Место для общения профессионалов
179 1607
Аналитика от экспертов ФГ "Калита-Финанс"
Kalita-Finance, 04.02.2019 16:01
Вопросы налогообложения
Обсуждение особенностей налогообложения физических и юридических лиц
363 6271
Социальный налоговый вычет на лечение
Chablis, 13.02.2019 23:08
Реклама и PR
Обсуждение рекламных кампаний банков
56 628
Кошельки блокирующие сигнал RFID (защита бесконтактных пластиковых карт) для рекламной компании.
WizardU, 30.01.2019 17:38
Прочее
Другие темы профессионального общения
525 2024
Про мошенничество
AlexanderAI, 09.02.2019 07:39
Разное
Темы Сообщения Обновление
Дети Банки.ру
Делимся талантами своих детей
26 819
Отпуск с годовасом: куда поехать?
uspen, 07.02.2019 16:05
Свободное обсуждение
Разговоры на любые темы
2790 68655
Отменят ли банки Кешбек если ставки эквайринга принудительно понизят
animegravitation, 14.02.2019 01:37
Курилка - Флуд
Когда слов гораздо больше, чем требуется...
1806 897306
Кружок не получивших БК ОТП Банка.
dark_angel, 14.02.2019 04:32
Барахолка
Для тех, кто хочет купить, обменять или продать что-нибудь ненужное
1336 72916
Собрался получить карту "Совесть"? Получи ещё и 500 руб!
awpolkut, 14.02.2019 03:23
Покупка, продажа, сотрудничество
Предложения по купле-продаже банков, открытию филиалов
3482 6403
Продажа и сервис банковской техники.
detectorservice, 13.02.2019 15:06
Недвижимость
Обсуждение рынка недвижимости, вопросов, связанных с оформлением, регистрацией, арендой, судебной практикой и пр.
285 12223
Делимся мнением о застройщиках и акциях на новостройки
Lady1989, 13.02.2019 14:57
Форум редакции
Ваши предложения и обсуждение статей журналистов портала Банки.ру
29 396
Холдинг «Банки.ру» 8 февраля 2019 года проведет 12-ю церемонию «Банк года» в открытом формате
SapphireDreams, 03.12.2018 19:04
Вanki.ru: вопросы, предложения
Предложения по усовершенствованию сайта, найденные неточности...
642 55485
Бан на сайте
ishkuda, 13.02.2019 20:54
Комментарии
Темы Сообщения Обновление
Комментарии к новостям
Обсуждение информационных материалов
86686 667050
В Британии изучают дела проживающих в стране 140 богатых людей, большинство из которых россияне
Chlodvig, 14.02.2019 04:26
Комментарии к статьям в Банковском словаре
Обсуждения, уточнения и предложения к статьям раздела
491 2473
Бюро кредитных историй (БКИ)
makvay, 13.02.2019 15:15
Сейчас на форуме (гостей: 1525, пользователей: 34, из них скрытых: 4) bad0_1, mixchek, vladnetq, dark_angel, OlgaBab, Сов_Ком_Банк, DimaPRM, accutron, Maratt2007, Jason4eg, xpeHoTa, mug08, ahramic1968, So Good, kost2, Владилен, Zaruba, vmniki, Toxik_oz, Kuriru, trader1982, fsander, sleepless, umagiks, qazwsx1234, vkladchic, qqmber, sctas, Numero Uno, 123458
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