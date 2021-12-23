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Fitch повысило рейтинг Банка ДОМ.РФ до «BВB-»

23.12.2021 20:46
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Время прочтения: 3 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк ДОМ.РФ

Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило Банку ДОМ.РФ долгосрочные рейтинги дефолта эмитента с уровня «BB+» до «BBB-». Прогноз по рейтингам — «стабильный».

Как поясняется в сообщении агентства, повышение долгосрочных РДЭ банка до уровня «BBB-» отражает укрепление его роли и успешное исполнение им функций как института развития, после того как в 2019 году он был наделен мандатом уполномоченного банка в сфере жилищного строительства в стране. «Стабильный» прогноз отражает прогноз по суверенным рейтингам России.

По мнению агентства, власти будут иметь высокую готовность предоставлять поддержку банку. В то же время рейтинги Банка ДОМ.РФ на одну ступень ниже суверенного РДЭ «BBB», поскольку роль банка как института развития является менее значимой по сравнению с ВЭБом («BBB», «стабильный» прогноз), который является основным банком развития в России.

Также отмечается, что рейтинги Банка ДОМ.РФ обусловлены исключительно суверенной поддержкой, а не его собственной финансовой устойчивостью с учетом его сфокусированности на деятельности в качестве института развития. Как следствие, Fitch не присваивало банку рейтинг устойчивости.

Аналитики напоминают, что Банк ДОМ.РФ осуществляет деятельность в качестве уполномоченного банка в сфере жилищного строительства с момента проведения расчистки баланса от проблемных активов и его рекапитализации в 2019 году. Кредитный портфель Банка ДОМ.РФ, сформированный в рамках выполнения им своих полномочий, увеличился более чем втрое за промежуток 2019 год — девять месяцев 2021-го и включает ипотечные кредиты (39% от общего объема кредитного портфеля до вычета резервов на конец III квартала 2021 года) и кредиты, выданные застройщикам (45%). «Fitch в целом считает ипотечные кредиты низкорисковым сегментом банковского кредитования в России, но риск, принимаемый банком при финансировании строительного сектора, который является цикличным, может привести к волатильности операционных показателей банка», — отмечается в релизе.

Доля обесцененных кредитов снизилась до 9,2% от общего объема кредитного портфеля банка до вычета резервов на конец III квартала 2021 года с 13,7% на конец 2020-го, что было обусловлено главным образом существенным ростом кредитования (49% за указанный период). Обесцененные кредиты представлены в основном кредитами, выданными до получения финучреждением статуса уполномоченного банка в сфере жилищного строительства.

«Доля Банка ДОМ.РФ составляла умеренные 0,7% от кредитов банковского сектора на 1 ноября 2021 года, но, по нашим ожиданиям, кредитный портфель банка продолжит увеличиваться в 2022—2023 годах, что будет подкрепляться взносами в капитал со стороны государства», — пишут эксперты.

«Запас капитала у банка является хорошим при показателе основного капитала по методологии Fitch на уровне 21,4% на конец III квартала 2021 года. Несмотря на масштабные планы по росту активов, мы ожидаем, что банк сохранит сильную способность покрывать убытки, что будет поддерживаться взносами в капитал от государства, отсутствием дивидендных выплат и хорошей собственной генерацией капитала», — говорится в релизе.

Там также сообщается, что Fitch Ratings отозвало рейтинг поддержки банка «3» и уровень поддержки долгосрочного РДЭ «ВВ+», поскольку они более не являются релевантными после опубликования 12 ноября 2021 года обновленной методологии агентства по рейтингованию банков. В соответствии с обновленной методологией агентство присвоило Банку ДОМ.РФ рейтинг поддержки от государства «bbb-».

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руководитель направления подразделения «Качество сервиса» АО...
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