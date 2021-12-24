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Индексы РФ начали основные торги разнонаправленно

24.12.2021 10:04
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Фондовые индексы РФ демонстрируют разнонаправленную динамику в пятницу в начале основных торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:00 мск потерял 0,18% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 697,95 пункта. Индекс РТС повысился на 0,11% — до отметки 1 589,68.

Сегодня утром настроения на мировых рынках можно охарактеризовать как нейтральные, пишет главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич в своем обзоре.

«Ведущие азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы сегодня не торгуются. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет порядка 0,5%, торгуясь в районе 76,5 доллара за баррель. В преддверии Рождества сегодня закрыты площадки в США и большинстве стран Европы. В Великобритании короткий торговый день», — комментирует эксперт.

По его словам, сегодня сложно предположить сценарий, по которому будет двигаться российский рынок. «Выходные на западных площадках будут способствовать сокращению активности инвесторов и объемов торгов, а рынок окажется в руках спекулянтов. Учитывая отсутствие «внешних раздражителей», наиболее вероятным видится переход российского рынка в консолидацию у достигнутых уровней с попытками восстановления на фоне закрытия спекулятивных коротких позиций», — отмечает аналитик.

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