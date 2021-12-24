Глава АСВ назвал выплату страхового возмещения через «Госуслуги» одним из приоритетных проектов

Выплата страхового возмещения через портал «Госуслуги» или сайт агентства является для АСВ одним из приоритетных проектов, рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев.

«Выплата страхового возмещения через портал госуслуг или сайт агентства для нас один из приоритетных проектов. И мы сдвинулись с мертвой точки», — отметил он.

По словам Исаева, действующий закон предусматривает только личное присутствие вкладчика с паспортом, однако в ноябре в Госдуму внесен законопроект (он уже принят в первом чтении), который предполагает возможность удаленной идентификации вкладчика для получения выплаты дистанционно.

«Если закон примут, то агентство сможет для выплаты возмещения использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС). Это будет технологический и знаковый прорыв, который в корне изменит всю систему, связанную с выплатами», — подчеркнул он.

Гендиректор АСВ уточнил, что дистанционные выплаты есть и сегодня, но реализовал это только СберБанк, чей сервис работает уже два года и оказался очень удобен для вкладчиков банков с отозванными лицензиями, которые одновременно являются клиентами «Сбера».

«Технологии могут всем сильно упростить жизнь. Мы в ноябре запустили маркетплейс рефинансирования кредитов для заемщиков рухнувших банков. Ранее в рамках пилота сервиса были рефинансированы кредиты на 2 миллиарда рублей. Для нас это очевидный плюс, потому что деньги сразу поступают в конкурсную массу и направляются на выплаты кредиторам», — заключил Исаев.