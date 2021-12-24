НБКИ: средний размер автокредита вновь обновил рекорд

Средний размер выданных автокредитов вновь обновил рекорд, достигнув 1,25 млн рублей, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Это на 2,7% больше, чем было зафиксировано в предыдущем месяце и на 40,8% больше, чем в ноябре прошлого года.

Самый большой средний размер выданных автокредитов был отмечен в Москве (1,84 млн рублей), Московской области (1,56 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,49 млн рублей), Краснодарском крае (1,36 млн рублей), а также в Ленинградской области (1,32 млн рублей).

Самый значительный рост данного показателя продемонстрировали Удмуртская Республика (плюс 9,5%), Белгородская область (плюс 6,6%), Чувашская Республика (плюс 6,5%), а также Республика Башкортостан (плюс 6,4%) и Ханты-Мансийский АО (плюс 6,2%). В нескольких регионах было отмечено снижение данного показателя, в том числе в Саратовской (минус 0,8%) и Ленинградской (минус 0,5%) областях, а также в Москве (минус 0,2%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, бурно развивается кредитование на рынке подержанных автомобилей, что в целом можно считать положительным фактором как для сегмента автокредитования, так и для всей автомобильной отрасли. Дефицит рано или поздно закончится, а кредитование на покупку б/у автомобилей останется и будет развиваться, отметил эксперт.