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НБКИ: средний размер автокредита вновь обновил рекорд

24.12.2021 11:11
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Средний размер выданных автокредитов вновь обновил рекорд, достигнув 1,25 млн рублей, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Это на 2,7% больше, чем было зафиксировано в предыдущем месяце и на 40,8% больше, чем в ноябре прошлого года.

Самый большой средний размер выданных автокредитов был отмечен в Москве (1,84 млн рублей), Московской области (1,56 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,49 млн рублей), Краснодарском крае (1,36 млн рублей), а также в Ленинградской области (1,32 млн рублей).

Самый значительный рост данного показателя продемонстрировали Удмуртская Республика (плюс 9,5%), Белгородская область (плюс 6,6%), Чувашская Республика (плюс 6,5%), а также Республика Башкортостан (плюс 6,4%) и Ханты-Мансийский АО (плюс 6,2%). В нескольких регионах было отмечено снижение данного показателя, в том числе в Саратовской (минус 0,8%) и Ленинградской (минус 0,5%) областях, а также в Москве (минус 0,2%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, бурно развивается кредитование на рынке подержанных автомобилей, что в целом можно считать положительным фактором как для сегмента автокредитования, так и для всей автомобильной отрасли. Дефицит рано или поздно закончится, а кредитование на покупку б/у автомобилей останется и будет развиваться, отметил эксперт.

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