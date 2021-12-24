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«СберИндекс» и «Работа.ру»: число новых вакансий в 2021 году выросло во всех отраслях

24.12.2021 15:40
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Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

По итогам 2021 года количество предложений от российских работодателей приросло на 29% по сравнению с 2020 годом, число новых вакансий выросло практически во всех отраслях, говорится в отчете «СберИндекса» и «Работы.ру». Чаще всего новых сотрудников искали в сфере торговли — прирост вакансий в этой отрасли составил 140% по сравнению с данными 2020 года. Прирост предложений в отрасли финансов и страхования составил 93%, в сфере маркетинга, рекламы и СМИ — 66%, в сфере IT, Интернета и телекома — 59%. Полное восстановление и превышение докоронавирусных показателей произошло в отрасли торговли (прирост вакансий — плюс 102%), сфере предложений для студентов и стажировок (плюс 42%), финансах и страховании (плюс 20%), маркетинге, рекламе и СМИ (плюс 18%), в отраслях IT, Интернета и телекома (плюс 10%), строительства и недвижимости (плюс 10%) и в сфере услуг (плюс 7%).

Соискательская активность в 2021 году осталась на том же уровне, что и год назад. Это образовало дефицит кадров на рынке труда практически во всех сферах. Активнее растет интерес к профессиям из сферы IT, Интернета и телекома — прирост резюме в 2021 году по отношению к 2020 году составил 43%. В остальных отраслях прирост резюме намного отстает от прироста вакансий. Самое значительное падение числа резюме произошло в сферах, более всего пострадавших во время пандемии, — красота и здоровье: падение на 18% к 2020 году. В транспорте и логистике число резюме в 2021 году по сравнению с 2020-м снизилось на 3%, в строительстве, недвижимости, производстве и агропроме — на 1%.

Уровень безработицы в РФ уже опустился ниже допандемийного уровня и составляет 4,3%, но до конца года может подрасти до 4,4%, заявил президент России Владимир Путин.

 23.12.2021 13:47

Темпы роста выплат зарплат к концу года заметно ускорились. В ноябре номинальный фонд оплаты труда был на 14,8% выше, чем год назад. Динамика в последние месяцы объясняется быстрым восстановлением найма: уровень безработицы, по данным Росстата, за год упал на 2 п. п. — до 4,3%. Также бизнес активно проводит индексацию заработной платы в ответ на ускорение инфляции. Медианная зарплата в ноябре составила 36 644 рубля.

Лидеры среди отраслей по темпам роста заработных плат — «финансы и страхование» (прирост плюс 17,7% год к году) и «IT и связь» (плюс 16,7%). Компании этих секторов конкурируют за одни и те же кадры и ввиду высокой квалификации сотрудников вынуждены достаточно быстро повышать компенсацию. Также хорошо увеличиваются зарплаты в строительном секторе (плюс 12,9%).

По прогнозам коммерческого директора сервиса «Работа.ру» Владимира Корицкого, в 2022 году кадровый голод продолжится. Самыми ценными специалистами на рынке останутся высококвалифицированные профессионалы в сфере IT. Повышенную ценность на рынке труда сохранят сотрудники сферы медицины. На улучшение условий труда и повышение средней заработной платы смогут рассчитывать специалисты сферы строительства, производства и промышленности. Непрерывное обучение новым навыкам станет обязательным практически для всех специалистов. Профессии будущего будут тесно связаны с IT, отметил эксперт.

Успешно завершили переобучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 67,7 тыс. россиян, из них трудоустроились 39,8 тыс., что составляет 70%. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе федерального проекта «Содействие занятости».

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