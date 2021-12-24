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Совфед одобрил запрет на списание социальных выплат в счет погашения долга

24.12.2021 16:01
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Совет Федерации одобрил поправки в законодательство, направленные на защиту социальных выплат от списания в счет погашения задолженности. Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента. Документ был инициирован группой сенаторов.

Как пояснил заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, закон, направленный на защиту граждан, устанавливает запрет на списание по исполнительным документам единовременных социальных выплат, которые осуществляются в рамках государственной поддержки. Также должнику предоставляется право обратиться в кредитную организацию с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. Устанавливается принцип единственности счета, в отношении которого предусматривается режим иммунитета.

Сенатор отметил, что необходимо осуществлять мониторинг правоприменительной практики, так как у кредитных организаций отсутствует единая информационная база и непонятно, был ли установлен режим иммунитета у гражданина в другом банке.

«Ранее мы уже приняли законы, запрещающие взыскивать долги, например, с пенсий, алиментов, защитили минимальный гарантированный доход граждан от списания по исполнительному производству. Теперь мы распространим эти гарантии на единовременные социальные выплаты», — комментировал прохождение законопроекта в Госдуме ее председатель Вячеслав Володин.

Он уточнял, что новая норма «будет касаться не только разовых выплат, назначенных решением президента или правительства, но и других видов социальной помощи, в том числе новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации».

Спикер Думы подчеркивал, что банкам будет запрещено списывать долги с этих выплат, если только сам гражданин не решит направить их на погашение задолженности. «Даже если заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть социальные выплаты. Они должны быть перечислены ему в течение трех рабочих дней», — объяснял Володин.

Также он отмечал, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года.

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