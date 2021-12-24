Фондовые торги в РФ завершились в небольшом минусе

Основные фондовые торги в России завершились в пятницу небольшим снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,05% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 702,72 пункта. Индекс РТС снизился на 0,23% — до отметки 1 584,15.

Бумаги «Яндекса» выросли в цене на 0,87%, Московской биржи — на 0,46%, «Магнита» — на 0,39%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,37%, СберБанка и «Полюса» — на 0,36%, МТС — на 0,24%. Акции «Норникеля» подешевели на 0,28%, «Газпрома» — на 0,17%, VK — на 0,02%.



Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич отмечает, что в США и на большинстве европейских площадок торги в преддверии «западного» Рождества не проводились, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent в Лондоне к окончанию коротких торгов снизился. При этом активизация покупок во второй половине дня позволила отыграть основную часть утренних потерь.



По мнению Зварича, в силе остается сценарий снижения российского рынка. «Переломить его может выход индекса Мосбиржи выше 3 750 пунктов, что будет говорить в пользу коррекционного роста с ближайшей целью в районе 3 850 пунктов», — говорится в комментарии эксперта Банки.ру.

«На следующей неделе оптимизм сможет вернуться на российский рынок — текущие позиции российских «фишек» выглядят привлекательно и, в отсутствие новых порций санкционной риторики, будут настраивать инвесторов на покупки», — считает, в свою очередь, главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

