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Рубль ослаб к доллару и евро по итогам основной валютной сессии

24.12.2021 19:22
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль подешевел к ключевым иностранным валютам по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 73,7 рубля, что на 40 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 83,3 рубля (плюс 25 копеек).

В ходе сессии было проведено 25,4 тыс. сделок с долларом на 1,5 млрд долларов и 4,3 тыс. сделок с евро на 308 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,13—73,74 рубля за доллар и 82,87—83,48 рубля за евро.

«В начале дня рубль укреплялся к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль в моменте отступала ниже 73,2 рубля на фоне поддержки со стороны спроса экспортеров на рублевую ликвидность. Однако во второй половине дня продажи в рубле возобладали, что позволило американской валюте не только отыграть утренние потери, но и подняться над сопротивлением на уровне 73,6 рубля. В случае закрепления выше данной отметки доллар создаст плацдарм для дальнейшего подъема», — пишет главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

«Нефть легла в коррекцию, а отсутствие нерезидентов в торгах сформировало условия «тонкого» рынка», — комментирует старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

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