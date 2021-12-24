Совфед одобрил уточнение видов жилых домов в законодательстве

Совет Федерации одобрил изменения в отдельные законодательные акты в части уточнения понятия «дом блокированной застройки» и введения понятия «многоквартирный дом». Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

Документом предусматривается распространение действия федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» на строительство индивидуальных жилых домов в границах территории малоэтажного жилого комплекса при условии, что такое строительство осуществляется по договорам участия в долевом строительстве.

В этих целях в Градостроительный и Жилищный кодексы РФ, а также в федеральный закон вводятся понятия малоэтажного жилого комплекса и многоквартирного дома, уточняется понятие дома блокированной постройки и расширяется перечень видов объектов недвижимости, подпадающих под определение объектов долевого строительства.

В Жилищный кодекс РФ вводится понятие многоквартирного дома как здания, состоящего из двух и более квартир и включающего в себя общее имущество многоквартирного дома и принадлежащие отдельным собственникам нежилые помещения или машино-места, являющиеся неотъемлемой конструктивной частью многоквартирного дома.

В федеральный закон вводится понятие малоэтажного жилого комплекса как совокупности индивидуальных жилых домов и иных объектов, относящихся к общему имуществу собственников таких домов, строительство которых осуществляется застройщиком в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. При этом индивидуальный жилой дом на основании договора участия в долевом строительстве признается объектом долевого строительства.

«Сегодня по закону жилищный фонд включает в себя только три вида объектов: жилой дом, квартира и комната. Но в последние годы в России появились и набирают популярность новые категории жилья, такие как таунхаус, лейнхаус, дуплекс и другие объекты блокированной застройки. Они относятся к категории жилого дома, но имеют ряд особенностей, согласно которым такой дом не является ни частным, ни многоквартирным. То есть фактически их правовой статус не определен. Часто владельцам такой недвижимости требуется обращение в суд для присвоения зданию категории», — комментировал ранее прохождение законопроекта в Госдуме ее председатель Вячеслав Володин.

Как уточнялось в материале ТАСС на эту тему, «в Градостроительном кодексе РФ будет прописано, что дом блокированной застройки — это «жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок».