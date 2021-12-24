Планы ЦБ по развитию финрынка предполагают распространение страховой защиты на средства большинства юрлиц

Банк России планирует расширение системы страхования вкладов в кредитных организациях. Это указано в качестве одной из задач в «Основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов».

Предполагается, что страховая защита будет распространена на денежные средства большинства юридических лиц. При этом под страховку не будут подпадать организации, оказывающие финансовые услуги, и организации, для которых общий лимит страхового возмещения не будет существенным в масштабах их деятельности, а также счета для учета денежных средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов РФ и средств государственных внебюджетных фондов, следует из материалов регулятора.

«В целях обеспечения равных условий для клиентов всех кредитных организаций в систему страхования вкладов должны будут войти и кредитные организации, работающие только с денежными средствами юридических лиц», — указывает Центробанк.

Банк России также оценит целесообразность расширения шкалы дифференцированных ставок страховых взносов и модификации оценки финансовой устойчивости банков — участников системы страхования вкладов, чтобы обеспечить сопоставимость нагрузки на банки и принимаемых ими рисков.



Предполагаемый рост депозитной базы, а также планируемое Агентством по страхованию вкладов завершение в 2024 году расчетов с Банком России по возврату финансирования, выданного в связи с дефицитом фонда, позволит АСВ рассмотреть возможность корректировки системы страховых взносов банков. Одновременно АСВ совместно с Банком России проработает вопрос о правовом закреплении порядка определения целевого размера фонда обязательного страхования вкладов.