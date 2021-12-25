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Регулятор исключил из реестра оштрафованную на днях микрокредитную компанию «Карпе Дием»

25.12.2021 13:14
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России 22 декабря принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о микрокредитной компании «Карпе Дием». Сообщение об этом было опубликовано на сайте регулятора в пятницу, 24 декабря.

Из него следует, что решение было принято в связи с неоднократным в течение года нарушением компанией требований федерального закона № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и нормативных актов Банка России, в частности:

  • в связи с неисполнением в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
  • в связи с непредставлением в установленный срок отчета о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов за III квартал 2021 года, отчета о микрофинансовой деятельности за девять месяцев 2021 года, отчетности об операциях с денежными средствами за сентябрь — октябрь 2021 года.

На днях ЦБ также сообщал о назначении микрокредитной компании «Карпе Дием» и ее главе штрафов в соответствии с постановлениями, вынесенными по части 9 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, то есть за невыполнение в установленный срок законного предписания регулятора.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Микрокредитная компания «Карпе Дием» зарегистрировано в Мурманске.

Банк России вынес постановления о привлечении банка, микрофинансовой организации и ее топ-менеджера к административной ответственности. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

 22.12.2021 21:43

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