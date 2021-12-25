Регулятор исключил из реестра оштрафованную на днях микрокредитную компанию «Карпе Дием»

Банк России 22 декабря принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о микрокредитной компании «Карпе Дием». Сообщение об этом было опубликовано на сайте регулятора в пятницу, 24 декабря.

Из него следует, что решение было принято в связи с неоднократным в течение года нарушением компанией требований федерального закона № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и нормативных актов Банка России, в частности:

в связи с неисполнением в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;

в связи с непредставлением в установленный срок отчета о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов за III квартал 2021 года, отчета о микрофинансовой деятельности за девять месяцев 2021 года, отчетности об операциях с денежными средствами за сентябрь — октябрь 2021 года.

На днях ЦБ также сообщал о назначении микрокредитной компании «Карпе Дием» и ее главе штрафов в соответствии с постановлениями, вынесенными по части 9 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, то есть за невыполнение в установленный срок законного предписания регулятора.



Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Микрокредитная компания «Карпе Дием» зарегистрировано в Мурманске.