СМИ: Евросоюз потребовал от России многомиллиардную компенсацию за импортозамещение

Евросоюз потребовал от России выплатить компенсацию в размере 290 млрд евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение на сайте ВТО.

Согласно документу, Россия якобы долгое время разрабатывала меры, которые теперь ставят европейские компании в невыгодное положение при торговле с российскими государственными предприятиями и другими организациями. В частности, речь идет о системе коммерческих закупок.

Отмечается, что ЕС неоднократно поднимал этот вопрос в рамках двусторонних контактов и на форумах ВТО, однако решения не последовало.

По данным организации, в 2019 году стоимость тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн рублей или около 290 млрд евро, что эквивалентно примерно 20% ВВП России. Евросоюз призвал Россию отменить ограничения или привести их в соответствие с правилами ВТО, однако в Москве считают, что эти меры соответствуют ее обязательствам во Всемирной торговой организации.

Ранее США раскритиковали Россию за политику импортозамещения и преференции для товаров и услуг внутреннего производства, назвав это отходом от норм ВТО, а также пообещав разработать ответные меры по линии этой организации.

Минэкономразвития РФ позже назвало недостоверной информацию о том, что ЕС «требует от России 290 млрд евро» в рамках спора. Как пояснило министерство, требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые Евросоюз считает нарушающими правила ВТО. В 290 млрд евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный Евросоюзу ущерб. Россия представила Евросоюзу подробные разъяснения относительно полного соответствия указанных мер обязательствам РФ в рамках ВТО.

