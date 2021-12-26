Все новости

СМИ: Евросоюз потребовал от России многомиллиардную компенсацию за импортозамещение

26.12.2021 12:08
3 237
1 Время прочтения: 2 минуты
Источник
РИА Новости

Евросоюз потребовал от России выплатить компенсацию в размере 290 млрд евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение на сайте ВТО.

Согласно документу, Россия якобы долгое время разрабатывала меры, которые теперь ставят европейские компании в невыгодное положение при торговле с российскими государственными предприятиями и другими организациями. В частности, речь идет о системе коммерческих закупок.

Отмечается, что ЕС неоднократно поднимал этот вопрос в рамках двусторонних контактов и на форумах ВТО, однако решения не последовало.

По данным организации, в 2019 году стоимость тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн рублей или около 290 млрд евро, что эквивалентно примерно 20% ВВП России. Евросоюз призвал Россию отменить ограничения или привести их в соответствие с правилами ВТО, однако в Москве считают, что эти меры соответствуют ее обязательствам во Всемирной торговой организации.

Ранее США раскритиковали Россию за политику импортозамещения и преференции для товаров и услуг внутреннего производства, назвав это отходом от норм ВТО, а также пообещав разработать ответные меры по линии этой организации.

Минэкономразвития РФ позже назвало недостоверной информацию о том, что ЕС «требует от России 290 млрд евро» в рамках спора. Как пояснило министерство, требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые Евросоюз считает нарушающими правила ВТО. В 290 млрд евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный Евросоюзу ущерб. Россия представила Евросоюзу подробные разъяснения относительно полного соответствия указанных мер обязательствам РФ в рамках ВТО.

Иск стран ЕС во Всемирную торговую организацию против политики импортозамещения России — позорный и непорядочный шаг, заявил в понедельник глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

 27.12.2021 14:29

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

​Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии
Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны
В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам