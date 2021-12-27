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Банки будут обмениваться информацией о клиентах

27.12.2021 08:18
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Известия

Обезличенные сведения о клиентах будут передаваться с согласия потребителей между участниками рынка — такую концепцию сейчас прорабатывает ЦБ, пишут «Известия». К таким сведениям может относиться информация о кредитах, счетах, доходах, трансакционной активности. Крупные финансовые организации накапливают значительные объемы информации о клиентах и получают конкурентное преимущество перед небольшими игроками, например, при аналитике и оценке заемщиков, при разработке новых продуктов, сообщили в ФАС. Открытие доступа к таким массивам данных на коммерческой основе и при прозрачных условиях позволит выравнять конкурентную среду. Крупные банки могут также начать оказывать услуги по построению моделей на основе этих сведений для других участников рынка, отметили в ФАС.

За счет масштаба крупные компании становятся естественными монополистами данных о клиентах, но доступ к ним стоит предоставить также мелким и средним игрокам, считает вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков. По его словам, кредитные организации согласны, что такой сервис необходим, игроки предлагают делиться информацией не только между банками, но и с ретейлом в обе стороны. Государство может предоставить самый высокий уровень безопасности, поэтому именно власти должны создать технологию обмена сведениями о клиентах и определить правила функционирования системы, считает Козлачков.

Банки поддержали введение такого сервиса. Создание этой платформы уже обсуждается с регулятором, отметил заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр. По его словам, сведения, которые накапливают торговые сети, мобильные операторы, маркетплейсы и другие компании, разнообразны и могут также быть полезны для кредитных организаций. Как сообщила советник председателя правления Банка 131 Анна Кузьмина, особенно полезны были бы централизованные данные по идентификации: эту процедуру каждый банк вынужден проводить отдельно для одних и тех же клиентов и компаний.

Необходимость обрабатывать данные, переводить их в обезличенный вид и предоставлять в определенном формате потребует ресурсов от крупных банков, считает председатель правления АКБ «Держава» Алексей Скородумов. По его мнению, абсолютной монополизации данных нет, так как информация о клиентах распределяется по игрокам и дублируется, поэтому не стоит делать предоставление доступа обязательным. Но в случае создания сервиса обмена данными государство должно участвовать в этом и следить за тем, чтобы сведения были обезличены, а предложение по их предоставлению оставалось публичным. По мнению руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, при переходе клиента в другую кредитную организацию банку снова приходится собирать сведения о движении средств на счете, есть риски информационной безопасности: для мошенников данные о жертве могут стать дополнительным инструментом давления. Основной целью создания системы передачи информации между банками может быть поддержка небольших компаний, попытка сохранить число игроков на рынке и количество рабочих мест, считает эксперт.

Массовые хищения данных из банковских и финансовых институтов подходят к концу, так как кредитные организации стали использовать технологии предотвращения утечек конфиденциальной информации.

 21.12.2021 08:50

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