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Опрос: треть россиян собираются подрабатывать в 2022 году

27.12.2021 09:18
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ТАСС

Более трети россиян собираются подрабатывать в будущем году. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Зарплата.ру», которые приводит ТАСС. В опросе, проведенном 20—24 декабря, участвовали 1 902 человека.

Около 34% респондентов сообщили, что собираются подрабатывать в 2022 году. При этом 22% из них уже имеют подработку, а 12% только планируют начать совмещать основной вид деятельности с дополнительным.

Главные причины для подработки, по свидетельству участников опроса, таковы: нехватка зарплаты на жизнь и пропитание — 44,1%, кредитные и ипотечные долги — 17,6%, наличие свободного времени, что позволяет увеличить доход, — 29,4, есть собственный бизнес, который можно совмещать с другой деятельностью для заработка, — 8,8%.

Порядка 44% имеющих подработку респондентов отметили, что тратят на дополнительную занятость не более пяти часов в неделю, 29% имеют непредсказуемый временной график, 12% уделяют второй работе до десяти часов в неделю, 15% — более десяти часов.

Основными сферами для подработки респонденты называют IT-сектор, сферы искусства и развлечений, образования, изучения языков. Участники опроса сообщили, что наименее трудозатратные варианты для дополнительного заработка можно найти в областях финансов, медицины и услуг.

Респонденты назвали главные негативные последствия подработки: для 25% это нехватка времени на друзей и близких, для 22% — проблемы со сном, по 16% указывают на хроническую усталость, отказ от хобби и отдыха, 6% чувствуют излишний стресс, 5% боятся потерять основную работу, 3% опасаются проблемы со здоровьем и гиподинамии, 7% затруднились ответить.

Дедом Морозом и Снегурочкой чаще всего подрабатывают менеджеры, администраторы и курьеры — представители этих профессий чаще всего размещают на «Юле» объявления об оказании этих услуг. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом для поиска работы и сотрудников «VK Работа» и сервисом объявлений «Юла».

 16.12.2021 20:09

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