Правительство выбрало пилотные регионы для внедрения цифровых паспортов

Правительство выбрало Московскую область, Москву и Татарстан в качестве трех пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта, их выдача начнется с начала 2023 года; технические испытания электронных компонентов такого документа уже проведены. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что цифровой паспорт — это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. По желанию в память смарт-карты можно будет занести другую информацию, например, ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

«На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия», — сказал он.

По словам Чернышенко, системный проект цифрового паспорта уже готов, проведены технические испытания базовых электронных компонентов — микросхемы и бланка.

«И выдавать начнем с начала 2023 года, предварительно, в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов, — это Москва, Московская область и Республика Татарстан. А вот использовать такой паспорт можно будет в любой точке России», — указал он.



Чернышенко подчеркнул, что замена бумажного документа на смарт-карту останется выбором каждого гражданина, но он выразил уверенность, что «выбор большинства будет очевиден в пользу электронного носителя».