Авиакомпании могут отказаться от повышения тарифов в 2022 году

Цены на авиабилеты по России в 2021 году упали ниже допандемийного 2019-го и могут остаться на таком уровне и в 2022-м, но перевозчики не решаются переложить на пассажиров увеличение своих расходов, пишут «Известия». В «Уральских авиалиниях» сказали, что не могут увеличивать стоимость билетов, так как выставленные на рынке емкости превышают спрос, особенно вне пиковых сезонов, а перевозчики борются между собой за пассажира только ценой. С этим же связаны частые распродажи, сообщила пресс-секретарь компании Вера Гасникова.

Потенциал перекладывания роста расходов перевозчиков в цену билета ограничен как со стороны спроса, так и со стороны предложения на рынке, отметила младший директор корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова. По ее словам, со стороны предложения на цену давит отсутствие полноценного восстановления международного авиасообщения и неопределенность в сроках этого восстановления, вследствие чего провозные емкости размещаются на внутреннем рынке. Такие условия, как указывает эксперт, стимулируют перевозчиков к экономии и заработку на дополнительных услугах на борту, например, на продажах снэков в полете на фоне сокращения бесплатных рационов.

Лента новостей Авиакомпании предложили возвращать деньги за билеты только по возвратному тарифу Авиакомпании предложили исключить из законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета, пишут «Ведомости», уточняя, что возвращать деньги предлагается только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу, а если тариф был невозвратный, то деньги не вернут. 09.12.2021 12:35

Российские авиакомпании в 2021 году были вынуждены снизить стоимость билетов из-за сильной конкуренции на внутреннем рынке, избыточной провозной емкости и медленно восстанавливающегося спроса, рассказали представители отрасли. По предварительным данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, средний чек за перелет внутри страны в 2021 году составил 7 013 рублей в одну сторону, что на 10% меньше по сравнению с допандемийными показателями. Как отметила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова, средняя стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в целом по стране в 2021 году составляет 5 100 рублей в одну сторону, что на 1,6% ниже, чем в 2020-м, и на 15,2% меньше 2019 года. Снижение средней стоимости авиабилета в 2021-м подтверждается и данными Росстата. Так, стоимость перелета в экономклассе в IV квартале этого года была на 14% ниже этого же периода 2019-го, в III квартале — на 11,4%, во II — на 3,3%, в I квартале — на 2%.

Снижение стоимости билетов произошло на фоне постоянного увеличения цен на авиакеросин и роста инфляции, а также других эксплуатационных затрат, которые несут авиакомпании, отметили в Smartavia.

Российские компании превзошли допандемийный 2019 год по числу перевезенных пассажиров внутри страны. Но, несмотря на рекордные внутренние показатели, существенного улучшения финансового положения авиакомпаний не произошло, отметила руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Инна Рыкова. По ее словам, стоимость полета остается на относительно низком уровне на фоне роста потребительских цен. Фактически авиакомпании находятся в условиях ниже прогнозируемого уровня инфляции, добавила эксперт. Высокий уровень конкуренции по ряду направлений и ограниченный платежеспособный спрос, включая сохранение ковидных ограничений, не создают предпосылок для роста цен, объяснила Рыкова.