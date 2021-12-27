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НБКИ: выдача новых кредитных карт выросла на 40% за год

27.12.2021 11:30
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Количество новых выданных кредитных карт выросло в ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40% и составило 1,31 млн единиц, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель увеличился на 14%.

Наибольшее количество новых кредитных карт было выдано в Москве (81,8 тыс. ед.), Московской области (65,1 тыс. ед.), Краснодарском крае (50,1 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (46,4 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (45,6 тыс. ед.).

Самую серьезную динамику роста выданных новых кредитных карт продемонстрировали Воронежская (+65,2%), Белгородская (+63,3%), Тульская (+60%), Нижегородская (+59,4%) и Ростовская (+56,5%) области. В Москве и Санкт-Петербурге показатель вырос на 25,5% и 22,8%.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, динамика роста выдачи новых кредитных карт по сравнению с аналогичными показателями прошлого года во многом объясняется ситуацией, сложившейся год назад на рынке розничного кредитования. Тогда и банки, и заемщики еще только приходили в себя после карантинных мероприятий, и выдача «кредиток» сократилась радикально. В настоящее время сегмент кредитных карт развивается достаточно динамично, что прежде всего связано с технологичностью и удобством данного вида кредита.

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