Названы лидеры среди регионов РФ по экономической устойчивости за III квартал

Курская область, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ заняли верхние строчки рейтинга регионов по экономической устойчивости по итогам III квартала 2021 года. Рейтинг, составленный на основе данных Росстата, опубликовал на днях Фонд развития гражданского общества.

Как поясняется в материале, экономический блок состоит из четырех первичных рейтингов и итогового интегрального. Первичные рейтинги составлены на основе отношения суммы госдолга субъекта РФ к сумме доходов консолидированного бюджета, условно приведенной к календарному году; отношения начисленных по региону сумм НДС на конец квартала к сумме НДС на конец соответствующего квартала предыдущего года; индекса промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года (в действующих ценах); отношения сумм регионального продукта на конец квартала к сумме регионального продукта на конец соответствующего квартала предыдущего года. Результаты первичных рейтингов в виде номеров позиций сводятся в итоговую таблицу, на основании которой для каждого субъекта РФ вычисляется среднее итоговое место (как средняя арифметическая величина мест в первичных рейтингах). Эти значения и определяют позиции регионов в интегральном рейтинге.

Средняя оценка (среднее место) Курской области, лидирующей в рейтинге, — 12. Она оказалась на пятом месте (самое высокое место этого региона в отдельных рейтингах) по динамике начисленного НДС, на девятом по динамике регионального продукта с коррекцией на инфляцию, на 14-м по индексу промпроизводства и на 20-м по соотношению госдолга и доходов бюджета.

Москва (второе место в общем рейтинге с итоговой оценкой 12,25 балла) оказалась на втором месте и по динамике регионального продукта, на пятом по индексу промпроизводства, на 14-м по отношению госдолга к доходам бюджета и на 28-м по динамике НДС, ЯНАО (третье место, 13 баллов) — на пятом, десятом, восьмом и 29-м соответственно.

В рейтинге предыдущего квартала Москва была на первом месте, Курская область — на втором, ЯНАО — на девятом, а на третьем находилась Пензенская область.

Курская область и Москва третий квартал подряд занимают две верхние строчки, констатируют авторы исследования. «Но если у Москвы лучше показатели по динамике реального сектора (производство товаров, работ, услуг) и более низкий госдолг по отношению к доходам бюджета, то у Курской области выше динамика начисленного НДС (отчасти влияние фактора «низкой базы») по сравнению с Москвой», — поясняется в материале.

Там также отмечается, что Ханты-Мансийский автономный округ по сравнению со II кварталом поднялся на 13 позиций за счет относительного роста реального сектора и низкой долговой нагрузки, Оренбургская область — на десять позиций по тем же причинам. В Брянской области и Чеченской Республике хорошая динамика начисленного НДС при относительно небольшой долговой нагрузке.

Среди регионов, включенных в топ-30 рейтинга за III квартал 2021 года, самое высокое — второе — место по соотношению госдолга и доходов бюджета занимает Севастополь (в общем рейтинге он на шестом месте), по динамике начисленного НДС (также второе) — Хакасия (с 29-м местом в общем рейтинге), по индексу промпроизводства (первое) — Приморский край (пятое место в общем рейтинге), по динамике регионального продукта с коррекцией на инфляцию (первое) — Ненецкий автономный округ (22-е место в общем рейтинге).

В рейтинге больше 30 регионов, поскольку некоторые из них делят одно и то же место. В первую десятку мест помимо более подробно проанализированной топ-тройки и вышеупомянутых Приморского края и Севастополя с пятым и шестым местами соответственно вошли Челябинская область (четвертое место), Тюменская область (седьмое), Владимирская область, ХМАО (разделили восьмое место), Оренбургская и Белгородская области (девятое и десятое места).

Вторая десятка включает Брянскую область, Краснодарский край (11-е и 12-е места соответственно), Чеченскую Республику, Якутию (оба региона — 13-е место), Ленинградскую область, Санкт-Петербург и Республику Крым (все — 14-е место), Пензенскую область (15-е), Карелию, Ростовскую и Самарскую области (16-е), Пермский край (17-е), Тульскую область (18-е), Калининградскую область, Республику Алтай, Новосибирскую область (19-е), Кировскую область (20-е).



В последнюю десятку вошли Татарстан, Ненецкий АО, Алтайский край, Орловская область (места с 21-го по 24-е соответственно), Саратовская и Иркутская области (25-е), Ставропольский край, Ульяновская область (26-е и 27-е соответственно), Смоленская область, Башкирия (28-е), Хакасия (29-е место), Адыгея (30-е).

По сравнению с III кварталом 2020 года общая сумма доходов консолидированных бюджетов регионов возросла с 9,9 трлн до 11,9 трлн рублей, то есть примерно на 20%, что выше уровня фактической инфляции более чем в два раза, сообщил газете «Известия», опубликовавшей материал на эту тему, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Одновременно, по его словам, возрос по сравнению с прошлым годом и совокупный госдолг регионов — примерно на 0,5 трлн рублей. Однако общий индекс закредитованности снизился с 21,85 до 21,44. По мнению эксперта, эта тенденция говорит о том, что рост доходов бюджетов субъектов РФ все-таки опережает рост госдолга.



«Суммы налога на добавленную стоимость, перечисленные регионами в федеральный бюджет за три квартала этого года, оказались на треть больше, чем в 2020 году. Это является индикатором роста реального сектора экономики. Если в прошлом году по итогам девяти месяцев индекс промышленного производства ниже 100%, по данным Росстата, наблюдался в 51 регионе из 85, то в нынешнем году таких субъектов РФ всего 12», — рассказал Костин.