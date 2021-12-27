Официальный курс доллара вырос на 4 копейки, евро — менее чем на одну копейку

Банк России установил официальные курсы валют на 28 декабря.

Курс доллара повысился на 4,43 копейки, составив 73,2329 рубля (73,1886 рубля на 27 декабря). Курс евро вырос на 00,63 копейки, до 82,9363 рубля (с 82,93 рубля на 27 декабря).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 13:48 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,49 рубля (минус 16 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:48 мск стоил 83,2 рубля (минус 7 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,08 до 73,67 рубля за доллар и от 82,8 до 83,88 рубля за евро.