Все новости

Исследование Банки.ру: десятка лучших потребкредитов декабря

28.12.2021 08:10
1 792
1 Время прочтения: 3 минуты
Исследование Банки.ру: десятка лучших потребкредитов декабря
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ Банк Открытие Банк ДОМ.РФ Газпромбанк ЮниКредит Банк Райффайзенбанк Хоум Кредит Банк Ак Барс Банк Уралсиб Приморье

Декабрь — месяц крупных покупок. В этот период необеспеченные кредиты наличными пользуются особым спросом — тем более что банки активно проводят предновогодние акции, и у заемщиков есть шанс сэкономить не только на ставке, но и на сумме кредита. Банки.ру отобрал для вас десятку лучших потребительских кредитов наличными, которые можно оформить в банках Москвы. Лучшие предложения — у банка «Открытие», Хоум Кредит Банка, Райффайзенбанка, «Уралсиба», Газпромбанка, Банка ДОМ.РФ, банка «Приморье», ВТБ, ЮниКредит Банка и «Ак Барса». Результаты сравнения кредитов, предлагаемых банками в этом сегменте, и соответствующий рейтинг представлены в исследовании Банки.ру.

Рейтинги составлены по данным официальных сайтов банков на 14 декабря 2021 года. Отбирая лучшие кредиты наличными, сравнивали следующие параметры: сумму кредита — 336,5 тыс. рублей (средний размер потребительского кредита в октябре 2021 года, по данным ОКБ), срок — три года и один месяц, отсутствие обеспечения, быстрое рассмотрение заявки, категорию заемщиков — работники по найму, прозрачность условий.

Первое место в рейтинге занял кредит наличными от банка «Открытие». Сумма кредита — от 50 тыс. до 3 млн рублей. Процентная ставка — 5,9% (при условии оформления договора личного страхования). Срок кредита — от двух до пяти лет.

Программа доступна гражданам РФ в возрасте от 21 года до 75 лет на момент окончания действия кредитного договора. Подать заявку можно онлайн и в случае одобрения получить кредит, не выходя из дома: сотрудник банка бесплатно доставит карту для зачисления кредита.

Второе место — у предложения Хоум Кредит Банка. Сумма кредита — от 30 тыс. до 3 млн рублей. Процентная ставка — 5,9% в рамках акции до 10 января 2022 года (при условии оформления договора личного страхования). Срок кредита — от трех до семи лет.

Программа доступна гражданам РФ в возрасте от 18 лет до 71 года на момент окончания действия кредитного договора. Подать заявку можно онлайн. Подтвердить доход можно различными способами, в том числе электронной или бумажной выпиской из ПФР о состоянии индивидуального лицевого счета, сформированной в личном кабинете на портале «Госуслуги». Подписать документы можно в офисе банка или при бесплатной доставке документов на дом представителем банка.

На третьей позиции — кредит Райффайзенбанка «Наличными без справок о доходе». Сумма кредита — от 30 тыс. до 3 млн рублей. Процентная ставка — 5,99% в рамках акции до 31 декабря 2021 года (при условии оформления договора личного страхования). Срок кредита — от 13 месяцев до семи лет.

Программа доступна гражданам РФ в возрасте от 23 до 67 лет на момент окончания действия кредитного договора. Получить кредит можно без посещения офиса — для этого необходимо оставить онлайн-заявку и дождаться решения по СМС. В случае положительного решения остается подождать звонок из банка или позвонить самостоятельно. Получить кредит можно в офисе или через представителя банка, который бесплатно привезет документы и дебетовую карту с кредитными средствами на дом.

Предложения ранжированы по размеру процентной ставки, действующей при заданных сроке и сумме кредита (при совпадении величины ставки — в алфавитном порядке по наименованию банка). При расчете процентной ставки не учитывались скидки за наличие положительной кредитной истории в «своем» банке, а также льготы для бюджетников, зарплатных, корпоративных клиентов и вкладчиков банка.

Всего рейтинг Банки.ру включает десять банковских предложений в сегменте потребительских кредитов наличными в Москве с наиболее выгодными на рынке ставками. В материале раздела «Исследования» есть наглядная таблица для удобного сопоставления условий, а также подробнее разъясняется принцип составления рейтинга.

Горячая линия

Логотип "Хоум Кредит Банка" Анна Миронова

Анна Миронова

начальник управления сохранения и поддержки клиентов Банка Х...
Задать вопрос
Логотип "Банка Уралсиб" Юлия Школьник

Юлия Школьник

Главный специалист Дирекции поддержки банковского бизнеса
Задать вопрос
Логотип "Банка ДОМ.РФ" Максим Перелыгин

Максим Перелыгин

руководитель направления подразделения «Качество сервиса» АО...
Задать вопрос
Логотип "банка Открытие" Наталья Смирнова

Наталья Смирнова

старший вице-президент, руководитель блока клиентского серви...
Задать вопрос
Логотип "Райффайзенбанка" Никита Пелевин

Никита Пелевин

руководитель группы аналитики по жалобам управления качества...
Задать вопрос
Логотип "ВТБ" Ольга Мамедова

Ольга Мамедова

руководитель Департамента по работе с обращениями клиентов -...
Задать вопрос
Логотип "Газпромбанка" Юлия Белоногова

Юлия Белоногова

начальник управления клиентской поддержки Газпромбанка
Задать вопрос
Логотип "ЮниКредит Банка" Анастасия Шутилкова

Анастасия Шутилкова

менеджер отдела по работе и анализу обращений клиентов управ...
Задать вопрос
Логотип "Райффайзенбанка" Мария Кустова

Мария Кустова

ведущий специалист поддержки частных клиентов
Задать вопрос
Логотип "ЮниКредит Банка" Екатерина Краснова

Екатерина Краснова

главный эксперт отдела по работе и анализу обращений клиенто...
Задать вопрос
Логотип "Хоум Кредит Банка" Дмитрий Маслов

Дмитрий Маслов

директор по клиентскому сервису Банка Хоум Кредит
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

НБКИ объявляет о запуске новой модели скоринга на основе искусственного интеллекта
​НБКИ: банки выдали потребкредитов ​в 2021 году на 15% больше, чем годом ранее
Заемщики теперь могут отказываться от навязанных платных услуг
АБР: запуск платформы «Знай своего клиента» позволит сократить число ошибочных отказов