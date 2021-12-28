Исследование Банки.ру: десятка лучших потребкредитов декабря

Декабрь — месяц крупных покупок. В этот период необеспеченные кредиты наличными пользуются особым спросом — тем более что банки активно проводят предновогодние акции, и у заемщиков есть шанс сэкономить не только на ставке, но и на сумме кредита. Банки.ру отобрал для вас десятку лучших потребительских кредитов наличными, которые можно оформить в банках Москвы. Лучшие предложения — у банка «Открытие», Хоум Кредит Банка, Райффайзенбанка, «Уралсиба», Газпромбанка, Банка ДОМ.РФ, банка «Приморье», ВТБ, ЮниКредит Банка и «Ак Барса». Результаты сравнения кредитов, предлагаемых банками в этом сегменте, и соответствующий рейтинг представлены в исследовании Банки.ру.

Рейтинги составлены по данным официальных сайтов банков на 14 декабря 2021 года. Отбирая лучшие кредиты наличными, сравнивали следующие параметры: сумму кредита — 336,5 тыс. рублей (средний размер потребительского кредита в октябре 2021 года, по данным ОКБ), срок — три года и один месяц, отсутствие обеспечения, быстрое рассмотрение заявки, категорию заемщиков — работники по найму, прозрачность условий.

Первое место в рейтинге занял кредит наличными от банка «Открытие». Сумма кредита — от 50 тыс. до 3 млн рублей. Процентная ставка — 5,9% (при условии оформления договора личного страхования). Срок кредита — от двух до пяти лет.

Программа доступна гражданам РФ в возрасте от 21 года до 75 лет на момент окончания действия кредитного договора. Подать заявку можно онлайн и в случае одобрения получить кредит, не выходя из дома: сотрудник банка бесплатно доставит карту для зачисления кредита.



Второе место — у предложения Хоум Кредит Банка. Сумма кредита — от 30 тыс. до 3 млн рублей. Процентная ставка — 5,9% в рамках акции до 10 января 2022 года (при условии оформления договора личного страхования). Срок кредита — от трех до семи лет.

Программа доступна гражданам РФ в возрасте от 18 лет до 71 года на момент окончания действия кредитного договора. Подать заявку можно онлайн. Подтвердить доход можно различными способами, в том числе электронной или бумажной выпиской из ПФР о состоянии индивидуального лицевого счета, сформированной в личном кабинете на портале «Госуслуги». Подписать документы можно в офисе банка или при бесплатной доставке документов на дом представителем банка.



На третьей позиции — кредит Райффайзенбанка «Наличными без справок о доходе». Сумма кредита — от 30 тыс. до 3 млн рублей. Процентная ставка — 5,99% в рамках акции до 31 декабря 2021 года (при условии оформления договора личного страхования). Срок кредита — от 13 месяцев до семи лет.

Программа доступна гражданам РФ в возрасте от 23 до 67 лет на момент окончания действия кредитного договора. Получить кредит можно без посещения офиса — для этого необходимо оставить онлайн-заявку и дождаться решения по СМС. В случае положительного решения остается подождать звонок из банка или позвонить самостоятельно. Получить кредит можно в офисе или через представителя банка, который бесплатно привезет документы и дебетовую карту с кредитными средствами на дом.

Предложения ранжированы по размеру процентной ставки, действующей при заданных сроке и сумме кредита (при совпадении величины ставки — в алфавитном порядке по наименованию банка). При расчете процентной ставки не учитывались скидки за наличие положительной кредитной истории в «своем» банке, а также льготы для бюджетников, зарплатных, корпоративных клиентов и вкладчиков банка.

Всего рейтинг Банки.ру включает десять банковских предложений в сегменте потребительских кредитов наличными в Москве с наиболее выгодными на рынке ставками. В материале раздела «Исследования» есть наглядная таблица для удобного сопоставления условий, а также подробнее разъясняется принцип составления рейтинга.

