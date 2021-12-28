28 декабря. О чем пишут газеты

📰 Курс доллара в I квартале 2022 года будет колебаться в диапазоне 73—75 рублей, курс евро — 83—85 рублей, пишет «Российская газета», ссылаясь на преподавателя кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерия Корнейчука. По его словам, поведение российской валюты будет определяться началом ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, развитием эпидемической обстановки, ценами на нефть, началом переговоров России и НАТО в январе нового года, ужесточением денежно-кредитной политики Банка России, направленной на снижение инфляции в стране, действием бюджетного правила закупки валюты и пополнением ФНБ при превышении котировок Urals 62,2 доллара за баррель.

📰 Первый и самый главный совет, чтобы максимально защитить свои безналичные средства от злоумышленников, завладевших вашим смартфоном, — не хранить все основные средства на счетах, привязанных к функциям оплаты или приложениям, установленным на смартфон, пишут «Известия». По словам экспертов, нужно иметь несколько счетов в разных банках и ставить на смартфон приложения тех, чьи платежные средства используются в повседневной жизни. А приложения банка, где лежат основные средства, не устанавливать вовсе. Для распоряжения значимыми суммами лучше использовать домашнюю сеть Интернета, защищенное устройство и вход через двухуровневую идентификацию интернет-банка.

📰 Цифровизация способствует росту всех отраслей экономики, однако уровень внедрения ее технологий по секторам существенно различается. По подсчетам Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ, первая тройка отраслей-лидеров в России — это финансовый сектор, торговля и энергообеспечение, пишет «Коммерсант». Основными IT-технологиями в ведущих отраслях экономики РФ являются облачные сервисы и работа с большими данными.

📰 Цены на путешествия начнут снижаться с середины января, а к февралю упадут уже на 30—40% по сравнению с праздничными, пишут «Известия», ссылаясь на турагентов. Разницу особенно почувствуют те, кто выбирает дорогие направления вроде Доминиканы. Но и в случае с Египтом и Турцией экономия будет заметной. Эксперты советуют не упускать этот момент, потому что в феврале цены вновь начнут расти.

📰 Международные инвесторы за неделю сократили вложения в ОФЗ почти на 30 млрд рублей, а за три месяца отток составил 300 млрд рублей, пишет «Коммерсант». Это на треть выше оттока неделей ранее. Почти непрерывный вывод средств международных инвесторов из российских гособлигаций продолжается третий месяц подряд. Распродажа идет и на долговых рынках других стран на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики финансовыми регуляторами для обуздания инфляции.

📰 Подвыпившие туристы не получают страховых компенсаций, пишет «Коммерсант». Из-за отсутствия закрепленного механизма определения степени опьянения для компенсации расходов за оказанную за рубежом медпомощь путешественники сталкиваются со злоупотреблениями. Россиян просят пройти тест на уровень алкоголя, отказывая в выплате в случае положительного результата. Бизнес пытается обратить внимание Роспотребнадзора на типовые договоры страхования выезжающих за рубеж. Но включение в них рисков полученных из-за алкоголя травм может увеличить стоимость услуг.