Счетная палата выявила недостатки в информационной системе по пособиям

Счетная палата указала на неточность сведений в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), в которой собрана информация обо всех назначаемых гражданам пособиях и льготах, говорится в сообщении ведомства. Как выяснилось в ходе проверки, загруженные в систему сведения не всегда актуальны и зачастую не совпадают с фактическими данными о предоставляемой помощи и мерах соцзащиты, сообщил на коллегии аудитор Сергей Штогрин. По его словам, специалисты брали СНИЛСы конкретных людей и по ним сверяли данные в ЕГИССО и данные информационных систем органов соцзащиты о мерах соцподдержки, которые фактически предоставляются гражданам.

«В ЕГИССО данные по конкретному человеку либо отсутствуют, либо информация не полная. Некорректная информация также отражается и в выписках, которые граждане могут получить через личный кабинет на портале госуслуг. Например, в них отсутствуют сведения о ежемесячных выплатах на ребенка, праве на материнский капитал, льготах на ЖКУ, выплатах ветеранам и другие», — сообщил Штогрин.

Одна из причин расхождения данных — несвоевременная загрузка сведений поставщиками информации в ЕГИССО (федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления и внебюджетные фонды). Как показала проверка, нарушение сроков составляет от нескольких дней до нескольких месяцев. Зачастую несоблюдение сроков связано с техническими проблемами. Система эксплуатируется уже четыре года, но таких ошибок в ней еще достаточно много. ПФР работает над их устранением.

Проверка также показала, что поставщики информации нарушают утвержденный состав данных, которые должны размещаться в ЕГИССО, говорится в сообщении ведомства. В системе нет сведений о фактически выплаченных суммах мер социальной поддержки, невозможно выделить группы, которым требуется адресная социальная помощь. Все эти недостатки приводят к тому, что в ней формируются некорректные аналитические отчеты о предоставляемых государством мерах соцподдержки и их получателях, которые невозможно затем использовать.

Аудиторы рекомендовали правительству РФ поручить Минтруду и ПФР заполнить существующие в ЕГИССО пробелы, устранить причины технических ошибок, а также обратить отдельное внимание на недостатки в работе «Социального калькулятора».