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«Уралсиб» предложил новую премиальную карту Mir Supreme

28.12.2021 14:21
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Уралсиб

Банк «Уралсиб» совместно с платежной системой «Мир» представил новую премиальную карту Mir Supreme, выпускаемую в составе пакетов услуг Premium Light и Premium.

«Помимо доступа ко всем финансовым и нефинансовым сервисам в составе пакетов услуг Premium Light и Premium, карта Mir Supreme позволяет клиентам использовать средства еще эффективнее благодаря программе лояльности банка «Уралсиб» «Бонус» (кэшбэк до 3%) и преимуществам от платежной системы «Мир» — участию в программе привилегий за покупки у партнеров и повышенному кэшбэку на самые популярные категории», — подчеркивается в сообщении кредитной организации.

Так, при оплате картой Mir Supreme клиенты получат от платежной системы «Мир»:

  • 10% кэшбэка на покупки в супермаркетах, оплату в кафе и ресторанах, при заказе такси;
  • до 30% кэшбэка по специальным предложениям от партнеров.

Чтобы стать участником программы лояльности платежной системы «Мир», необходимо зарегистрироваться на сайте privetmir.ru и привязать в личном кабинете карту Mir Supreme.

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Юлия Школьник

Главный специалист Дирекции поддержки банковского бизнеса
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