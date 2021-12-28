«Уралсиб» предложил новую премиальную карту Mir Supreme

Банк «Уралсиб» совместно с платежной системой «Мир» представил новую премиальную карту Mir Supreme, выпускаемую в составе пакетов услуг Premium Light и Premium.
«Помимо доступа ко всем финансовым и нефинансовым сервисам в составе пакетов услуг Premium Light и Premium, карта Mir Supreme позволяет клиентам использовать средства еще эффективнее благодаря программе лояльности банка «Уралсиб» «Бонус» (кэшбэк до 3%) и преимуществам от платежной системы «Мир» — участию в программе привилегий за покупки у партнеров и повышенному кэшбэку на самые популярные категории», — подчеркивается в сообщении кредитной организации.
Так, при оплате картой Mir Supreme клиенты получат от платежной системы «Мир»:
- 10% кэшбэка на покупки в супермаркетах, оплату в кафе и ресторанах, при заказе такси;
- до 30% кэшбэка по специальным предложениям от партнеров.
Чтобы стать участником программы лояльности платежной системы «Мир», необходимо зарегистрироваться на сайте privetmir.ru и привязать в личном кабинете карту Mir Supreme.
Самые популярные дебетовые карты с cash back
|Название
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|0
|до 30%
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|0
|до 2%
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|0
|до 1,5%
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Лиц.№ 1000
|0
|1,5%
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|до 1,5%
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