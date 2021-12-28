«Уралсиб» предложил новую премиальную карту Mir Supreme

Банк «Уралсиб» совместно с платежной системой «Мир» представил новую премиальную карту Mir Supreme, выпускаемую в составе пакетов услуг Premium Light и Premium.

«Помимо доступа ко всем финансовым и нефинансовым сервисам в составе пакетов услуг Premium Light и Premium, карта Mir Supreme позволяет клиентам использовать средства еще эффективнее благодаря программе лояльности банка «Уралсиб» «Бонус» (кэшбэк до 3%) и преимуществам от платежной системы «Мир» — участию в программе привилегий за покупки у партнеров и повышенному кэшбэку на самые популярные категории», — подчеркивается в сообщении кредитной организации.

Так, при оплате картой Mir Supreme клиенты получат от платежной системы «Мир»:

10% кэшбэка на покупки в супермаркетах, оплату в кафе и ресторанах, при заказе такси;

до 30% кэшбэка по специальным предложениям от партнеров.

Чтобы стать участником программы лояльности платежной системы «Мир», необходимо зарегистрироваться на сайте privetmir.ru и привязать в личном кабинете карту Mir Supreme.