Основные фондовые торги в РФ завершились ростом индексов

Основные фондовые торги в России завершились во вторник ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,99% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 777,56 пункта. Индекс РТС повысился на 0,55% — до отметки 1 611,75.

Бумаги Московской биржи выросли на 0,34%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,19%, «Полюса» — на 0,2%, «Норникеля» — на 0,3%, «Газпрома» — на 0,37%. Акции СберБанка снизились на 0,12%,

Во вторник российский фондовый рынок смог продолжить позитивную динамику, чему способствовал внешний фон, пишет главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в своем обзоре.



«Поддержку нашим акциям оказывала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 78,5 доллара за баррель. Также росту способствовала ситуация на западных площадках. Так, к вечеру ведущие европейские индексы прибавляли до 0,7%, а в США после первых 30 минут торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4% и 0,2% соответственно», — поясняет эксперт. Он замечает, что индекс Мосбиржи смог преодолеть максимумы предыдущих двух недель, что говорит в пользу продолжения коррекционного роста с возможной целью в районе 3 850 пунктов.