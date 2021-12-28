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​Рубль уступил доллару и евро по итогам основной валютной сессии

28.12.2021 19:18
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль завершил основную валютную сессию вторника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 36 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,79 рубля. С начала торговой сессии было проведено 34 тыс. сделок почти на 2 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,33—73,8825 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск равнялся 83,35 рубля, увеличившись на 18 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,6 тыс. сделок на 367 млн евро по курсам от 83,065 до 83,5325 рубля за евро.

Рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам, уже второй день игнорируя улучшение ситуации на рынке энергоносителей, пишет главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в своем обзоре.

«И если днем ранее она продемонстрировала небольшой рост, то сегодня перешла к снижению, несмотря на закрепление цен на нефть на относительно высоких уровнях. Текущий подъем пары доллар/рубль говорит в пользу возможности выхода американской валюты в диапазон 74—75 рублей. Однако пока, на наш взгляд, нет существенных фундаментальных поводов для такой динамики, а рубль смотрится недооцененным относительно текущих цен на нефть», — комментирует эксперт.

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