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Сдающих квартиры туристам россиян обяжут платить налоги

29.12.2021 08:25
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Известия

Россиян, сдающих квартиры туристам, поставят на учет и обяжут платить налоги, пишут «Известия» со ссылкой на письмо Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в «Опору России». Служба поддержала введение уникального идентификационного номера для владельцев туристической недвижимости, а также создание единого федерального реестра такого жилья.

Законопроект о легализации туристского жилья, то есть квартир, апартаментов, домов и иных средств размещения, которые сдаются путешественникам на короткий срок, был разработан еще в 2019 году. Согласно документу, собственники жилья получат на муниципальном уровне индивидуальный регистрационный номер, который будет занесен в единый федеральный реестр и в обязательном порядке начнет фигурировать во всех объявлениях о сдаче в аренду. Одновременно владельцев такой недвижимости зарегистрируют как операторов туристического сбора, и они будут платить налог в размере 4%.

ФАС концептуально поддерживает идею об установлении понятия «туристского жилья», а также урегулирования правил и условий его предоставления, которые лежат в основе законопроекта, говорится в письме службы в «Опору России». При этом целесообразно учесть следующие моменты: определение «туристского жилья» должно быть прописано таким образом, чтобы под него не попала недвижимость, которая сдается в долгосрочную аренду; правила формирования и ведения единого федерального реестра туристского жилья (а именно: объем и состав вносимых сведений, условия включения и исключения данных) должны быть определены заранее, а также при дальнейшей доработке законопроекта целесообразно установить так называемый переходный период, в течение которого собственники туристского жилья будут вправе осуществлять деятельность без включения в реестр, так как он еще не создан и не введен в эксплуатацию.

Цифровая арендная платформа позволит вывести более 70% рынка аренды жилья из серой зоны, сообщает РБК со ссылкой на стратегию развития госкомпании «ДОМ.РФ» до 2030 года. Система предполагает введение комиссий и штрафы.

 21.12.2021 14:49

Ранее законопроект получил поддержку Роспотребнадзора. В письме к «Опоре России» глава службы Анна Попова заявила, что концептуально согласна с идеей документа, и предложила добавить в КоАП новый состав административного правонарушения, предполагающий предоставление туристского жилья без идентификационного номера.

Позитивно оценили законопроект и в Ростуризме. Глава агентства Зарина Догузова в отзыве, направленном в «Опору России», сообщила, что Ростуризм поддерживает документ, но с замечаниями. В частности, надо доработать законопроект таким образом, чтобы он не давал возможности обойти действующий запрет на гостиничный бизнес в многоквартирных домах.

О том, что концептуально поддерживают документ, бизнес-объединению заявляли и в Минэкономразвития.

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