ВСС: рост цены полиса по ОСАГО может составить до 60%

Из-за увеличения выплат по жизни и здоровью в четыре раза и отмены учета износа деталей по ОСАГО цена полиса может вырасти до 60% для некоторых потребителей, заявил в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. Последние четыре года стоимость ОСАГО сохранялась на уровне 5,2—5,3 тыс. рублей.

Минфин планирует увеличить выплаты за ущерб жизни и здоровью в четыре раза и запретить страховщикам учитывать износ автомобиля при расчете выплат по ОСАГО. «Если оценивать очень предварительно, то новое регулирование по ОСАГО может потребовать увеличения стоимости полиса до 60% для некоторых потребителей. При этом автовладельцы, которые редко становятся виновниками ДТП (а таковых в нашей стране большинство), почти не заметят подорожания. Кроме того, замена изношенных деталей окажется включена в пакет выплат по ОСАГО», — рассказал Юргенс.

По его словам, новое регулирование ОСАГО будет положительным фактором для потребителя. «Когда закон «Об ОСАГО» принимался, выплаты по жизни составляли всего 150 тысяч, сейчас они достигают 500 тысяч рублей, поэтому клиенты начинают все больше обращаться, как и мошенники. Увеличение компенсации ущерба до 2 миллионов и отвязка от износа транспортного средства значительно улучшат потребительское качество ОСАГО, но и повысят стоимость полиса. Поэтому мы обсуждаем предложение с ЦБ и считаем, что изменения нужно вводить поэтапно, чтобы они не привели к резкому подорожанию обязательного автострахования», — пояснил глава ВСС.

Он отметил, что сейчас идет расчет, на сколько возможно повысить цену полиса. «ОСАГО — это социальный вид страхования, последние четыре года средняя стоимость сохранялась на уровне 5,2—5,3 тысячи рублей. Увеличение этой суммы для некоторых семейных бюджетов может быть существенным, поэтому поправки в закон «Об ОСАГО» должны это предусмотреть. Мы ожидаем появление законопроекта в I квартале 2022-го, но консенсус между ЦБ, Минфином, ВСС и объединениями автовладельцев по изменениям уже достигнут», — пояснил Юргенс.