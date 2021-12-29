Все новости

В МВД не видят оснований для предоставления банкам доступа к истории выданных паспортов

29.12.2021 09:21
1 460
Время прочтения: 2 минуты
Источник
ТАСС

Правовые основания для получения банками доступа к паспортному досье со сведениями обо всех ранее выданных паспортах россиян отсутствуют. Об этом ТАСС заявили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос информагентства.

«Правовых оснований у финансово-кредитных организаций для получения доступа к сведениям обо всех ранее выданных паспортах гражданина РФ (паспортному досье) в настоящее время не имеется», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, как отметили в МВД, законом установлен перечень сведений, которые подлежат проверке при идентификации клиента, его представителя и выгодоприобретателя (взыскателя) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. «Указанный перечень включает в себя проверку сведений о реквизитах документа, удостоверяющего личность, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, распоряжением правительства установлен перечень находящихся в ведении МВД России документов, обмен которыми осуществляется с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

Газета «Известия» сообщала, что после отмены в июле 2021 года ранее обязательного штампа в паспорте об уже выданных удостоверениях личности, а также о браке и о детях банки столкнулись с трудностями при идентификации клиентов. Сейчас у банков нет возможности проверить полную кредитную историю потенциального клиента, поскольку она привязана к номеру паспорта, что открывает возможности для мошенничества из-за неправильной оценки риска заемщика. В связи с этим банки просят дать им доступ к базе данных МВД с историей паспортов граждан.

25.11.2021 08:20

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Альфа-Банк повысил ставки по вкладам на короткие сроки
Зампред ЦБ РФ не исключила возможности распространения ПВФУ на крупные банки с универсальной лицензией
​ЦБ сообщил об интересе нескольких стратегических инвесторов к покупке банка «Открытие»
Медианная зарплата в России выросла на 17% в 2021 году