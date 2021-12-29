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Эксперты обнаружили предновогоднюю мошенническую схему с розыгрышем призов

29.12.2021 11:11
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Скам-схему с фейковым новогодним розыгрышем денежных призов от крупных российских ретейлеров обнаружили эксперты «Лаборатории Касперского», говорится в сообщении компании. Чтобы получить вознаграждение, пользователь должен пройти небольшой опрос — якобы для повышения качества обслуживания в магазинах.

В рассылках мошенники утверждают, что выиграть можно до 500 тыс. либо до 1 млн рублей. Чтобы принять участие в лотерее, пользователям предлагается ответить на простые вопросы и разослать сообщение об акции нескольким контактам. Такое условие мошенники используют для дальнейшего распространения скама и сбора номеров телефонов.

На заключительном этапе они просят заплатить 1 рубль за доступ к базе данных розыгрыша. Так злоумышленники получают банковскую информацию о жертвах, позволяющую им украсть намного больше.

Наиболее распространенными методами злоумышленников в ходе новогодних праздников станут социальная инженерия и фишинг, сообщили специалисты ВТБ по финансовой безопасности. По их оценке, на сегодняшний день они занимают более 90% всех атак. Основным инструментом борьбы с мошенниками в данном случае остается бдительность самого клиента, напомнили в банке.

 24.12.2021 09:44

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