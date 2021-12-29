Эксперты обнаружили предновогоднюю мошенническую схему с розыгрышем призов

Скам-схему с фейковым новогодним розыгрышем денежных призов от крупных российских ретейлеров обнаружили эксперты «Лаборатории Касперского», говорится в сообщении компании. Чтобы получить вознаграждение, пользователь должен пройти небольшой опрос — якобы для повышения качества обслуживания в магазинах.

В рассылках мошенники утверждают, что выиграть можно до 500 тыс. либо до 1 млн рублей. Чтобы принять участие в лотерее, пользователям предлагается ответить на простые вопросы и разослать сообщение об акции нескольким контактам. Такое условие мошенники используют для дальнейшего распространения скама и сбора номеров телефонов.

На заключительном этапе они просят заплатить 1 рубль за доступ к базе данных розыгрыша. Так злоумышленники получают банковскую информацию о жертвах, позволяющую им украсть намного больше.