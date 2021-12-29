Кабмин одобрил эксперимент по предоставлению услуг малому и среднему бизнесу на платформе МСП

С 1 февраля 2022 года в России стартует эксперимент по оказанию поддержки малому и среднему бизнесу, самозанятым и гражданам, которые только собираются начать свое дело, на базе цифровой платформы МСП, сообщается на сайте Кабмина. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что участниками эксперимента станут Минцифры, Минэкономразвития, Центробанк, Федеральная налоговая служба и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Другие федеральные министерства и ведомства, институты развития, а также банки и страховые организации смогут присоединиться к нему в добровольном порядке.

В рамках эксперимента сервисы для МСП будут объединены в новой экосистеме на базе цифровой платформы, разработанной Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП. Она обеспечит адресный подбор и проактивное одобрение мер поддержки, а также предоставление услуг, которые требуются на разных этапах развития бизнеса, причем без личного присутствия предпринимателей, так как госведомства — участники эксперимента будут сами обмениваться нужной информацией через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Лента новостей Правительство выделило еще 498 млн рублей на субсидирование льготных кредитов для МСП На поддержку льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса будет направлено еще 498 млн рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина. 27.12.2021 13:39

Предполагается, что у каждого пользователя платформы будет свой цифровой профиль. В зависимости от стадии развития и потребностей предпринимателя ему будут предлагаться те или иные федеральные и региональные инструменты поддержки и сервисы, такие как «Старт бизнеса», «Налоговые услуги», «Получение кредита», «Конструктор документов» и «Законодательный бизнес-дайджест». Всего к 2024 году на цифровой платформе планируется реализовать более 20 различных сервисов, верифицированных бизнесом.

Работа экосистемы позволит решить распространенные проблемы, с которыми часто сталкиваются предприниматели, в том числе недостаток информации о существующих мерах поддержки, необходимость для их получения отдельно регистрироваться на разных ресурсах и обязанность собирать новый пакет документов при каждом обращении.

Эксперимент реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он продлится до 1 февраля 2025 года, после чего полученный опыт будет проанализирован и масштабирован.