Банк России утвердил новые тарифы по ОСАГО

Банк России расширил границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховые компании могли еще больше снижать тариф хорошим водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков. Указание Банка России зарегистрировано Минюстом.

Для легковых автомобилей физических лиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%, для общественного транспорта (автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров, троллейбусов и трамваев) — 4,9%, для других категорий транспортных средств (в частности, такси) — 30%.

Кроме того, пересмотрены коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (коэффициент бонус-малус, КБМ), проведена дополнительная калибровка региональных коэффициентов.

Указание вступает в силу с 9 января 2022 года, за исключением положений о КБМ, которые начнут действовать с 1 апреля 2022-го.