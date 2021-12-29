​Банк России не получал обращений по теме дискриминации непривитых

Банк России не получал жалоб по теме дискриминации непривитых заемщиков, в существующем регулировании также нет положений о вакцинации, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.



Ранее в среду «Известия» сообщили, что, по информации издания, в банковской среде рассматривают вариант, при котором в следующем году для непривитых граждан стоимость займа будет значительно выше, с них могут начать требовать предоставления справки о вакцинации от коронавируса при оформлении кредита.

«В страховом регулировании сейчас нет каких-либо положений, касающихся вакцинации. В Банк России обращения по теме дискриминации непривитых не поступали», — сообщили в пресс-службе Банка России.

Кроме того, в ЦБ отметили, что в настоящее время обсуждается проект нормативного акта Банка России, который устанавливает требования к кредитным страховкам. «Документ также не содержит каких-либо положений о вакцинации», — сообщили в регуляторе.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков также пояснил, что банки и страховые компании в РФ не обсуждают повышение стоимости кредита для людей без справки о вакцинации в 2022 году.