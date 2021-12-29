Основные фондовые торги в РФ завершились в «красной зоне»

Основные фондовые торги в России завершились в среду отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,97% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 741,07 пункта. Индекс РТС понизился на 1,37% — до отметки 1 589,74.

Бумаги Московской биржи выросли на 0,45%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,05%. Акции СберБанка снизились на 0,79%, «Норникеля» — на 0,27%, «Газпрома» — на 1,31%.

В среду российский фондовый рынок перешел в коррекцию на умеренно негативном внешнем фоне, пишет главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в своем обзоре.



«Продажам в наших акциях способствовало некоторое снижение рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торговался в районе 78,5 доллара за баррель, а также отступление на европейских биржах, где основные индексы теряли в пределах 0,7%», — поясняет эксперт. Он замечает, что российский рынок растерял весь рост, продемонстрированный днем ранее. Однако вероятность продолжения восстановления остается достаточно высокой, полагает аналитик.