​Рубль подешевел по итогам основной валютной сессии

Рубль завершил основную валютную сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 45 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,1625 рубля. С начала торговой сессии было проведено 41,5 тыс. сделок почти на 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,535—74,2075 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск равнялся 84,155 рубля, увеличившись на 81 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,7 тыс. сделок на 502 млн евро по курсам от 83,06 до 84,2875 рубля за евро.

Национальная валюта продолжает чувствовать себя слабо, несмотря на стабилизацию рынка энергоносителей чуть ниже 80 долларов по нефти марки Brent, пишет главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в своем обзоре.

«Сказывается потеря рублем поддержки со стороны экспортеров, а также снижение активности инвесторов. При этом с фундаментальной точки зрения в текущий момент не наблюдается поводов для ослабления рубля. Более того, относительно текущих уровней в ценах на нефть у национальной валюты есть определенный потенциал для роста, который может реализоваться уже в начале следующего года, что приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 73 рублей», — комментирует эксперт.