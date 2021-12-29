Минфин: в I квартале 2022 года будут размещены ОФЗ в объеме 700 млрд рублей

Минфин планирует в I квартале следующего года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) в объеме 700 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства.

«Плановый объем размещения ОФЗ в I квартале 2022 года – 700 млрд рублей по номинальной стоимости», — отмечается на сайте министерства.

По данным Минфина, объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составит 50 млрд рублей, от пяти до десяти лет включительно — 350 млрд, от десяти лет — 300 млрд.

Согласно графику аукционов по размещению ОФЗ на I квартал, в январе будет проведено три аукциона (12, 19 и 26 января), в феврале и марте — по четыре аукциона: 2, 9, 16 и 22 февраля и 2, 16, 23 и 30 марта соответственно.