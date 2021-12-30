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НБКИ будет рассчитывать персональный кредитный рейтинг по-новому

30.12.2021 11:50
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) с 1 января 2022 года обновляет методику расчета и вводит новую шкалу для персонального кредитного рейтинга (ПКР) с диапазоном от одного до 999 баллов, говорится в сообщении бюро. При предоставлении персонального кредитного рейтинга заемщики будут информированы о причинах, оказавших наибольшее влияние на его значение.

НБКИ вводит четыре цветовых индикатора качества, за каждым из которых будет закреплен определенный диапазон рейтинговой шкалы: красный (от одного до 179 баллов — низкое качество кредитоспособности), желтый (от 180 до 623 баллов — среднее качество), светло-зеленый (от 624 до 912 баллов — высокое качество), ярко-зеленый (от 912 до 999 баллов — очень высокое качество кредитоспособности).

Заемщики получат возможность лучше понимать качество кредитной истории, сравнивать и сопоставлять свой ПКР с рейтингами других российских заемщиков. Они будут лучше понимать, какие действия необходимо предпринимать для повышения качества истории и увеличения шансов на получение нужного кредита.

Изменения в алгоритме расчета кредитного рейтинга не повлияют на скорость получения ПКР субъектами кредитных историй и на стоимость услуги. Также новая шкала не повлияет на одобряемость заявок со стороны кредиторов. За счет улучшения алгоритма оценить свои шансы на получение кредита можно с большей достоверностью и точностью.

05.01.2022 00:08

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