Средства наблюдения Роскосмоса зафиксировали передвижение Деда Мороза над Россией

Российские средства наблюдения за космическим пространством зафиксировали передвижение Деда Мороза над Россией, сообщил Роскосмос.

«Средства наблюдения Роскосмоса за космическим пространством зафиксировали передвижение Деда Мороза над территорией России на высоте 179х201 км», — говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Роскосмос также опубликовал в социальной сети изображения, снятые телескопом Кубанского государственного университета, который сотрудничает с Институтом прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН. «Телескоп Кубанского государственного университета научной кооперации ИПМ имени Келдыша РАН по заданию Роскосмоса зафиксировал полет Деда Мороза над Россией», — отмечается в сообщении.

Ранее Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции в Москве рассказал о самых необычных подарках, которые дети просили на этот Новый год. По его словам, среди них были мотокультиватор, корова, абонемент в бассейн и русалочий хвост для девочки из Перми. Но и сам Дед Мороз в этом году получил один из самых необычных за последние несколько лет подарков — рисунок настоящего ядерного реактора.