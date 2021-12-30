АКРА подтвердило рейтинг Реалист Банка на уровне «B(RU)» с «негативным» прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Реалист Банка на уровне «B(RU)», прогноз по рейтингу — «негативный».

Как поясняется в сообщении агентства, рейтинг банка обусловлен его слабым бизнес-профилем в сочетании с сильной достаточностью капитала, нейтральной оценкой риск-профиля, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности. «Негативный» прогноз по кредитному рейтингу отражает риски снижения кредитоспособности банка в случае неблагоприятного развития событий, связанных с уголовным делом в отношении его конечных собственников.

«Слабая оценка бизнес-профиля отражает сравнительно слабую франшизу банка. Реалист Банк — небольшая кредитная организация, которая специализируется на предоставлении кредитов предприятиям различных отраслей (в том числе золотодобывающим компаниям), а также на кредитовании приобретения коммерческого автотранспорта и спецтехники, на выдаче банковских гарантий, операциях по покупке/продаже золота и валютно-обменных операциях. <…> Негативное влияние на оценку бизнес-профиля оказывает репутационный фактор конечных собственников», — говорится в релизе.

Относительно владельцев уточняется, что «банк имеет прозрачную структуру собственности, его конечными бенефициарами являются Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов, которые совместно также владеют группой компаний «Мерлион» и рядом других активов. Непосредственный акционерный контроль над банком осуществляется через ООО «Бюрократ».

При высоком уровне достаточности капитала банка его возможности по генерации прибыли оцениваются как невысокие, следует из релиза. В ноябре 2021 года Реалист Банк выплатил дивиденды в общей сложности на 300 млн рублей, но это, как отмечают в АКРА, не оказывает влияния на оценку фактора достаточности капитала.

Кредитный портфель банка характеризуется умеренной долей проблемных и безнадежных ссуд (на 1 октября 2021 года, по оценкам АКРА, они составляли 11% ссудного портфеля); качество управления основными рисками оценивается как удовлетворительное в сравнении с конкурентной выборкой банков.

АКРА указывает на удовлетворительную позицию банка по фондированию и ликвидности, при этом принимается во внимание сезонный характер деятельности значительной части его клиентов — золотодобывающих компаний: выдача кредитов в первой половине года существенно снижает показатели краткосрочной и долгосрочной ликвидности, что оказывает сдерживающее влияние на общую оценку фактора. Для банка также характерна повышенная концентрация ресурсной базы, но диверсификация по источникам фондирования оценивается как адекватная.

В релизе АКРА тема «репутационного фактора конечных собственников» и уголовного дела не раскрывается. Газета «Коммерсант» писала о возбужденном в 2020 году уголовном деле, по которому были задержаны, а потом арестованы совладельцы IT-компании Merlion Олег Карчев, Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и начальник службы безопасности компании Борис Левин. По первоначальной версии следствия, после конфликта акционеров Merlion с бывшим гендиректором компании Вячеславом Симоненко (предприниматель утверждает, что ему не заплатили 4,5 млн долларов за уход из компании) Левин якобы нанял двух исполнителей, которые забросали дом топ-менеджера в подмосковном Красногорске бутылками с зажигательной смесью. Огонь тогда удалось быстро потушить, обошлось без пострадавших. В материале на эту тему от начала сентября текущего года говорилось, что уголовное преследование Абрамова и Мангутова прекращено, а Олег Карчев и Борис Левин ожидают соответствующих решений, находясь под запретом определенных действий и домашним арестом. При этом сотрудники Следственного комитета РФ и ФСБ запустили расследование в отношении своих коллег, которые начинали следствие.



Согласно опубликованным сегодня материалам Центробанка, рейтинг, установленный АКРА для Реалист Банка, означает по шкале этого агентства низкий уровень кредитоспособности, финансовой надежности либо финансовой устойчивости рейтингуемой организации.