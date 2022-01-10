Названы категории россиян, которым будет сложно получить ипотеку в 2022 году

В 2022 году дополнительные сложности могут возникнуть у потенциальных ипотечных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, пишет РБК, уточняя, что в зоне риска также претенденты на жилищный кредит из наиболее пострадавших от пандемии отраслей — сферы услуг и ресторанного бизнеса.
Несмотря на то, что точных результатов по выдаче ипотеки в 2021 году еще нет, с высокой вероятностью можно говорить об обновлении исторического рекорда — показатель превысит 5,8 трлн рублей. Именно поэтому банки тщательно оценивают заемщиков. По данным БКИ «Эквифакс», на протяжении всего 2021 года уровень одобрения ипотеки не рос, а снижался. Если в конце 2020 года он находился на уровне 71–72%, то к концу ноября снизился почти на 10 процентных пунктов — до 63%.
«Основными причинами снижения являются изменение программы льготной ипотеки и рост процентных ставок, негативно сказавшийся на спросе на ипотечные кредиты», — пояснил гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. По мнению эксперта, данная тенденция сохранится в 2022 году и уровень одобрения по ипотеке может опуститься ниже 60%.
Так, при выдаче ипотечных кредитов банки прежде всего оценивают уровень платежеспособности и кредитную историю потенциального заемщика. Также рассматриваются дополнительные условия, обусловленные кредитной политикой конкретного банка. Например, возраст заемщика, стаж работы на последнем месте, наличие созаемщиков или поручителей.
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«В 2022 году дополнительные сложности могут возникнуть у заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, поскольку банки обращают на это все больше внимания. Как и ранее, сложнее будет получить кредит тем, у кого в прошлом были просрочки по другим кредитам», — рассказала младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
Поэтому очень важно оценить кредитную нагрузку на заемщика — насколько для него будет посильной выплата еще одного кредита с учетом кредитной истории и доходов. «Всем заемщикам, у которых, по банковским методикам расчета, этот показатель выше 0,5–0,6, будет сложно получить ипотечный кредит», — отметил Олег Лагуткин.
Кроме того, одним из важных показателей, который оценивают банки при выдаче ипотеки, — уровень и стабильность дохода будущего заемщика. По оценкам экспертов, хороший доход для получения ипотеки в понимании банков — в среднем 80–100 тыс. рублей и выше для крупных городов. Поскольку ипотека выдается на длительный срок, а выдаваемая сумма весьма крупная, зарплата заемщика должна быть такой, чтобы ее хватило не только на ежемесячные платежи, но и для поддержания нормального образа жизни, уточнил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. «Банк может одобрить ипотеку, если на ее обслуживание будет уходить не более 50% дохода семьи. Но считается комфортным, если платеж по ипотеке не превышает 30% дохода», — добавил он.
Наряду с доходом ипотечника банки учитывают и то, в какой сфере работает человек, какую должность он занимает, насколько востребована его профессия и какой у него трудовой стаж. Например, в «Сбере» для получения ипотеки заемщик должен иметь стаж не менее трех месяцев на текущем месте работы, в ВТБ — не менее полугода. Если вы недавно устроились, дождитесь окончания испытательного срока, рекомендуют эксперты.
Средневзвешенный срок по выданным в ноябре 2021 года ипотечным кредитам вновь обновил максимум и достиг 254,2 месяца — 21 года и двух месяцев, следует из статистики Банка России.