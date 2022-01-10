Названы категории россиян, которым будет сложно получить ипотеку в 2022 году

В 2022 году дополнительные сложности могут возникнуть у потенциальных ипотечных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, пишет РБК, уточняя, что в зоне риска также претенденты на жилищный кредит из наиболее пострадавших от пандемии отраслей — сферы услуг и ресторанного бизнеса.

Несмотря на то, что точных результатов по выдаче ипотеки в 2021 году еще нет, с высокой вероятностью можно говорить об обновлении исторического рекорда — показатель превысит 5,8 трлн рублей. Именно поэтому банки тщательно оценивают заемщиков. По данным БКИ «Эквифакс», на протяжении всего 2021 года уровень одобрения ипотеки не рос, а снижался. Если в конце 2020 года он находился на уровне 71–72%, то к концу ноября снизился почти на 10 процентных пунктов — до 63%.

«Основными причинами снижения являются изменение программы льготной ипотеки и рост процентных ставок, негативно сказавшийся на спросе на ипотечные кредиты», — пояснил гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. По мнению эксперта, данная тенденция сохранится в 2022 году и уровень одобрения по ипотеке может опуститься ниже 60%.

Так, при выдаче ипотечных кредитов банки прежде всего оценивают уровень платежеспособности и кредитную историю потенциального заемщика. Также рассматриваются дополнительные условия, обусловленные кредитной политикой конкретного банка. Например, возраст заемщика, стаж работы на последнем месте, наличие созаемщиков или поручителей.

«В 2022 году дополнительные сложности могут возникнуть у заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, поскольку банки обращают на это все больше внимания. Как и ранее, сложнее будет получить кредит тем, у кого в прошлом были просрочки по другим кредитам», — рассказала младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Поэтому очень важно оценить кредитную нагрузку на заемщика — насколько для него будет посильной выплата еще одного кредита с учетом кредитной истории и доходов. «Всем заемщикам, у которых, по банковским методикам расчета, этот показатель выше 0,5–0,6, будет сложно получить ипотечный кредит», — отметил Олег Лагуткин.

Кроме того, одним из важных показателей, который оценивают банки при выдаче ипотеки, — уровень и стабильность дохода будущего заемщика. По оценкам экспертов, хороший доход для получения ипотеки в понимании банков — в среднем 80–100 тыс. рублей и выше для крупных городов. Поскольку ипотека выдается на длительный срок, а выдаваемая сумма весьма крупная, зарплата заемщика должна быть такой, чтобы ее хватило не только на ежемесячные платежи, но и для поддержания нормального образа жизни, уточнил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. «Банк может одобрить ипотеку, если на ее обслуживание будет уходить не более 50% дохода семьи. Но считается комфортным, если платеж по ипотеке не превышает 30% дохода», — добавил он.

Наряду с доходом ипотечника банки учитывают и то, в какой сфере работает человек, какую должность он занимает, насколько востребована его профессия и какой у него трудовой стаж. Например, в «Сбере» для получения ипотеки заемщик должен иметь стаж не менее трех месяцев на текущем месте работы, в ВТБ — не менее полугода. Если вы недавно устроились, дождитесь окончания испытательного срока, рекомендуют эксперты.