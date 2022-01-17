​Определен шорт-лист номинантов премии «Банк года — 2021»

Экспертный совет Банки.ру определил шорт-лист номинантов по 13 ключевым номинациям ежегодной премии «Банк года». Всего в этом году предусмотрено более 20 номинаций в пяти блоках: лучшие финансовые компании, лидеры отрасли, выбор пользователей («Народный рейтинг» Банки.ру), лучшие финансовые продукты и спецноминации. По остальным номинациям шорт-лист не предусмотрен, победители будут анонсированы в день церемонии вручения премии.



Список номинантов указан в алфавитном порядке.

1. Банк года

Альфа-Банк

ВТБ

СберБанк

Совкомбанк

Тинькофф Банк

2. МФК года

«Вэббанкир»

«Viva Деньги»

«Займер»

«Мани Мен»

«МигКредит»

3. Инвестиционная компания года

Альфа-Банк

«Альфа-Капитал»

«ВТБ Капитал Инвестиции»

СберБанк

«Тинькофф»

4. Страховая компания года

«АльфаСтрахование»

Страховой дом «ВСК»

«Ингосстрах»

«Ренессанс Страхование»

«Росгосстрах»

5. Бизнес-лидер года

Владимир Верхошинский (Альфа-Банк)

Дмитрий Гусев (Совкомбанк)

Юлия Гадлиба (ПАО «Группа Ренессанс Страхование»)

Владимир Потапов («ВТБ Капитал»)

Илья Филатов (МТС Банк)

6. Digital-банк года

Альфа-Банк

ВТБ

МКБ

МТС Банк

Почта Банк

Райффайзенбанк

СберБанк

Совкомбанк

Тинькофф Банк

Хоум Кредит Банк

7. Потребительский кредит года (оценка экспертного совета премии)

ВТБ, «Наличными»

Газпромбанк, «Наличными»

«Открытие», «Наличными»

Райффайзенбанк, «Наличными»

СберБанк, «На любые цели»

8. Вклад года (оценка экспертного совета премии)

Альфа-Банк, «Альфа-вклад (без пополнения и снятия)»

Банк ДОМ.РФ, «Доступный»

Промсвязьбанк, «Мой доход»

«Ренессанс Кредит», «Ренессанс Доходный»

Россельхозбанк, «Комфортный»

9. Инвестиционный продукт года (оценка экспертного совета премии)

БКС, «Инвестиционные идеи»

«ВТБ Капитал», ИИС

«Ренессанс Жизнь», «Продукт с гарантированным доходом»

«Тинькофф», БПИФы

«Финам», «Тариф FreeTrade»

10. Кредитная карта года (оценка экспертного совета премии)

Альфа-Банк, «100 дней без %»

ВТБ, «Карта возможностей»

ОТП Банк, «Кредитная карта с Cashback»

СберБанк, «Кредитная СберКарта»

Хоум Кредит Банк, «120 дней без %»

11. Дебетовая карта года (оценка экспертного совета премии)

Газпромбанк, «Умная карта»

«Открытие», Opencard

Промсвязьбанк, «Твой кэшбэк»

Тинькофф Банк, Tinkoff Black

Хоум Кредит Банк, «Польза»

12. Ипотечный кредит года. Рефинансирование (оценка экспертного совета премии)

ВТБ, «Рефинансирование ипотеки»

Банк ДОМ.РФ, «Рефинансирование ипотеки»

Райффайзенбанк, «Рефинансирование ипотеки и других кредитов»

СберБанк, «Рефинансирование ипотеки»

ЮниКредит Банк, «Рефинансирование ипотечного кредита»

13. Страховой продукт года (оценка экспертного совета премии)

«Абсолют Страхование», «Абсолютный комфорт»

«АльфаСтрахование», «Каско в Десятку»

Страховой дом «ВСК», «Онлайн Каско»

«Ренессанс Страхование», «Онлайн ипотека»

«Росгосстрах», «Иммунитет без риска»

Ознакомиться с полным списком номинаций и критериями для выбора победителей в каждой из них можно здесь.

В двух спецноминациях в этом году предусмотрено онлайн-голосование:

1. Digital-банк года. Из представленного списка номинантов пользователям необходимо выбрать банк, достойный победы и соответствующий всем критериям номинации (удобство мобильного приложения, уровень автоматизации общения банка с клиентом, возможность онлайн-оформления и доставки продуктов банка). Голосование будет открыто на сайте Банки.ру в январе 2022 года.

2. Человек года. Победителем традиционно становится тот пользователь Банки.ру, который наиболее активно участвовал в жизни форума, чьи советы и знания оказались самыми полезными для наших посетителей. Процесс определения победителя будет состоять из трех этапов: пользователи до 15 января 2022 года предлагают на форуме Банки.ру свои кандидатуры; далее администрация форума рассматривает списки кандидатов, исключает тех, кто в 2021 году нарушил правила форума, и представит на голосование десять пользователей; 17 января 2022 года на форуме Банки.ру стартует заключительное онлайн-голосование за победителя.

«Банк года» — одно из главных событий российского финансового рынка, которое помогает клиентам получить экспертную непредвзятую оценку финансовых продуктов и компаний. За 15 лет существования премии было вручено более 300 наград лучшим банкам, микрофинансовым организациям, страховым и инвестиционным компаниям за востребованные и выгодные финансовые продукты, высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли. Лауреаты премии «Банк года — 2021» будут объявлены на церемонии вручения 16 марта 2022 года. Все подробности мероприятия будут раскрыты позже.