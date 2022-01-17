​Определен шорт-лист номинантов премии «Банк года — 2021»

Экспертный совет Банки.ру определил шорт-лист номинантов по 13 ключевым номинациям ежегодной премии «Банк года». Всего в этом году предусмотрено более 20 номинаций в пяти блоках: лучшие финансовые компании, лидеры отрасли, выбор пользователей («Народный рейтинг» Банки.ру), лучшие финансовые продукты и спецноминации. По остальным номинациям шорт-лист не предусмотрен, победители будут анонсированы в день церемонии вручения премии.
Список номинантов указан в алфавитном порядке.
1. Банк года
- Альфа-Банк
- ВТБ
- СберБанк
- Совкомбанк
- Тинькофф Банк
2. МФК года
- «Вэббанкир»
- «Viva Деньги»
- «Займер»
- «Мани Мен»
- «МигКредит»
3. Инвестиционная компания года
- Альфа-Банк
- «Альфа-Капитал»
- «ВТБ Капитал Инвестиции»
- СберБанк
- «Тинькофф»
4. Страховая компания года
- «АльфаСтрахование»
- Страховой дом «ВСК»
- «Ингосстрах»
- «Ренессанс Страхование»
- «Росгосстрах»
5. Бизнес-лидер года
- Владимир Верхошинский (Альфа-Банк)
- Дмитрий Гусев (Совкомбанк)
- Юлия Гадлиба (ПАО «Группа Ренессанс Страхование»)
- Владимир Потапов («ВТБ Капитал»)
- Илья Филатов (МТС Банк)
6. Digital-банк года
- Альфа-Банк
- ВТБ
- МКБ
- МТС Банк
- Почта Банк
- Райффайзенбанк
- СберБанк
- Совкомбанк
- Тинькофф Банк
- Хоум Кредит Банк
7. Потребительский кредит года (оценка экспертного совета премии)
- ВТБ, «Наличными»
- Газпромбанк, «Наличными»
- «Открытие», «Наличными»
- Райффайзенбанк, «Наличными»
- СберБанк, «На любые цели»
8. Вклад года (оценка экспертного совета премии)
- Альфа-Банк, «Альфа-вклад (без пополнения и снятия)»
- Банк ДОМ.РФ, «Доступный»
- Промсвязьбанк, «Мой доход»
- «Ренессанс Кредит», «Ренессанс Доходный»
- Россельхозбанк, «Комфортный»
9. Инвестиционный продукт года (оценка экспертного совета премии)
- БКС, «Инвестиционные идеи»
- «ВТБ Капитал», ИИС
- «Ренессанс Жизнь», «Продукт с гарантированным доходом»
- «Тинькофф», БПИФы
- «Финам», «Тариф FreeTrade»
10. Кредитная карта года (оценка экспертного совета премии)
- Альфа-Банк, «100 дней без %»
- ВТБ, «Карта возможностей»
- ОТП Банк, «Кредитная карта с Cashback»
- СберБанк, «Кредитная СберКарта»
- Хоум Кредит Банк, «120 дней без %»
11. Дебетовая карта года (оценка экспертного совета премии)
- Газпромбанк, «Умная карта»
- «Открытие», Opencard
- Промсвязьбанк, «Твой кэшбэк»
- Тинькофф Банк, Tinkoff Black
- Хоум Кредит Банк, «Польза»
12. Ипотечный кредит года. Рефинансирование (оценка экспертного совета премии)
- ВТБ, «Рефинансирование ипотеки»
- Банк ДОМ.РФ, «Рефинансирование ипотеки»
- Райффайзенбанк, «Рефинансирование ипотеки и других кредитов»
- СберБанк, «Рефинансирование ипотеки»
- ЮниКредит Банк, «Рефинансирование ипотечного кредита»
13. Страховой продукт года (оценка экспертного совета премии)
- «Абсолют Страхование», «Абсолютный комфорт»
- «АльфаСтрахование», «Каско в Десятку»
- Страховой дом «ВСК», «Онлайн Каско»
- «Ренессанс Страхование», «Онлайн ипотека»
- «Росгосстрах», «Иммунитет без риска»
Ознакомиться с полным списком номинаций и критериями для выбора победителей в каждой из них можно здесь.
В двух спецноминациях в этом году предусмотрено онлайн-голосование:
1. Digital-банк года. Из представленного списка номинантов пользователям необходимо выбрать банк, достойный победы и соответствующий всем критериям номинации (удобство мобильного приложения, уровень автоматизации общения банка с клиентом, возможность онлайн-оформления и доставки продуктов банка). Голосование будет открыто на сайте Банки.ру в январе 2022 года.
2. Человек года. Победителем традиционно становится тот пользователь Банки.ру, который наиболее активно участвовал в жизни форума, чьи советы и знания оказались самыми полезными для наших посетителей. Процесс определения победителя будет состоять из трех этапов: пользователи до 15 января 2022 года предлагают на форуме Банки.ру свои кандидатуры; далее администрация форума рассматривает списки кандидатов, исключает тех, кто в 2021 году нарушил правила форума, и представит на голосование десять пользователей; 17 января 2022 года на форуме Банки.ру стартует заключительное онлайн-голосование за победителя.
«Банк года» — одно из главных событий российского финансового рынка, которое помогает клиентам получить экспертную непредвзятую оценку финансовых продуктов и компаний. За 15 лет существования премии было вручено более 300 наград лучшим банкам, микрофинансовым организациям, страховым и инвестиционным компаниям за востребованные и выгодные финансовые продукты, высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли. Лауреаты премии «Банк года — 2021» будут объявлены на церемонии вручения 16 марта 2022 года. Все подробности мероприятия будут раскрыты позже.
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