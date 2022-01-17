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​Определен шорт-лист номинантов премии «Банк года — 2021»

17.01.2022 00:01
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​Определен шорт-лист номинантов премии «Банк года — 2021»
Источник
Banki.ru

Экспертный совет Банки.ру определил шорт-лист номинантов по 13 ключевым номинациям ежегодной премии «Банк года». Всего в этом году предусмотрено более 20 номинаций в пяти блоках: лучшие финансовые компании, лидеры отрасли, выбор пользователей («Народный рейтинг» Банки.ру), лучшие финансовые продукты и спецноминации. По остальным номинациям шорт-лист не предусмотрен, победители будут анонсированы в день церемонии вручения премии.

Список номинантов указан в алфавитном порядке.

1. Банк года

  • Альфа-Банк
  • ВТБ
  • СберБанк
  • Совкомбанк
  • Тинькофф Банк

2. МФК года

  • «Вэббанкир»
  • «Viva Деньги»
  • «Займер»
  • «Мани Мен»
  • «МигКредит»

3. Инвестиционная компания года

  • Альфа-Банк
  • «Альфа-Капитал»
  • «ВТБ Капитал Инвестиции»
  • СберБанк
  • «Тинькофф»

4. Страховая компания года

  • «АльфаСтрахование»
  • Страховой дом «ВСК»
  • «Ингосстрах»
  • «Ренессанс Страхование»
  • «Росгосстрах»

5. Бизнес-лидер года

  • Владимир Верхошинский (Альфа-Банк)
  • Дмитрий Гусев (Совкомбанк)
  • Юлия Гадлиба (ПАО «Группа Ренессанс Страхование»)
  • Владимир Потапов («ВТБ Капитал»)
  • Илья Филатов (МТС Банк)

6. Digital-банк года

  • Альфа-Банк
  • ВТБ
  • МКБ
  • МТС Банк
  • Почта Банк
  • Райффайзенбанк
  • СберБанк
  • Совкомбанк
  • Тинькофф Банк
  • Хоум Кредит Банк

7. Потребительский кредит года (оценка экспертного совета премии)

  • ВТБ, «Наличными»
  • Газпромбанк, «Наличными»
  • «Открытие», «Наличными»
  • Райффайзенбанк, «Наличными»
  • СберБанк, «На любые цели»

8. Вклад года (оценка экспертного совета премии)

  • Альфа-Банк, «Альфа-вклад (без пополнения и снятия)»
  • Банк ДОМ.РФ, «Доступный»
  • Промсвязьбанк, «Мой доход»
  • «Ренессанс Кредит», «Ренессанс Доходный»
  • Россельхозбанк, «Комфортный»

9. Инвестиционный продукт года (оценка экспертного совета премии)

  • БКС, «Инвестиционные идеи»
  • «ВТБ Капитал», ИИС
  • «Ренессанс Жизнь», «Продукт с гарантированным доходом»
  • «Тинькофф», БПИФы
  • «Финам», «Тариф FreeTrade»

10. Кредитная карта года (оценка экспертного совета премии)

  • Альфа-Банк, «100 дней без %»
  • ВТБ, «Карта возможностей»
  • ОТП Банк, «Кредитная карта с Cashback»
  • СберБанк, «Кредитная СберКарта»
  • Хоум Кредит Банк, «120 дней без %»

11. Дебетовая карта года (оценка экспертного совета премии)

  • Газпромбанк, «Умная карта»
  • «Открытие», Opencard
  • Промсвязьбанк, «Твой кэшбэк»
  • Тинькофф Банк, Tinkoff Black
  • Хоум Кредит Банк, «Польза»

12. Ипотечный кредит года. Рефинансирование (оценка экспертного совета премии)

  • ВТБ, «Рефинансирование ипотеки»
  • Банк ДОМ.РФ, «Рефинансирование ипотеки»
  • Райффайзенбанк, «Рефинансирование ипотеки и других кредитов»
  • СберБанк, «Рефинансирование ипотеки»
  • ЮниКредит Банк, «Рефинансирование ипотечного кредита»

13. Страховой продукт года (оценка экспертного совета премии)

  • «Абсолют Страхование», «Абсолютный комфорт»
  • «АльфаСтрахование», «Каско в Десятку»
  • Страховой дом «ВСК», «Онлайн Каско»
  • «Ренессанс Страхование», «Онлайн ипотека»
  • «Росгосстрах», «Иммунитет без риска»

Ознакомиться с полным списком номинаций и критериями для выбора победителей в каждой из них можно здесь.

В двух спецноминациях в этом году предусмотрено онлайн-голосование:

1. Digital-банк года. Из представленного списка номинантов пользователям необходимо выбрать банк, достойный победы и соответствующий всем критериям номинации (удобство мобильного приложения, уровень автоматизации общения банка с клиентом, возможность онлайн-оформления и доставки продуктов банка). Голосование будет открыто на сайте Банки.ру в январе 2022 года.

2. Человек года. Победителем традиционно становится тот пользователь Банки.ру, который наиболее активно участвовал в жизни форума, чьи советы и знания оказались самыми полезными для наших посетителей. Процесс определения победителя будет состоять из трех этапов: пользователи до 15 января 2022 года предлагают на форуме Банки.ру свои кандидатуры; далее администрация форума рассматривает списки кандидатов, исключает тех, кто в 2021 году нарушил правила форума, и представит на голосование десять пользователей; 17 января 2022 года на форуме Банки.ру стартует заключительное онлайн-голосование за победителя.

«Банк года» — одно из главных событий российского финансового рынка, которое помогает клиентам получить экспертную непредвзятую оценку финансовых продуктов и компаний. За 15 лет существования премии было вручено более 300 наград лучшим банкам, микрофинансовым организациям, страховым и инвестиционным компаниям за востребованные и выгодные финансовые продукты, высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли. Лауреаты премии «Банк года — 2021» будут объявлены на церемонии вручения 16 марта 2022 года. Все подробности мероприятия будут раскрыты позже.

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Комментарии

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Гектор
Гектор
17.01.2022 01:44
<p>Удивлен отсутствием во всех номинациях банка Авангард. На мой взгляд, он должен был быть представлен в нескольких номинациях, по крайней мере!</p>
1
asnet
17.01.2022 08:45
<p>11. Дебетовая карта года (оценка экспертного совета премии) «Открытие», Opencard карта года испортивших свою программу лояльности</p>
<p></p>
4
Павел85Рио
17.01.2022 13:14
<p>Да, дебетовой Opencard в номинации абсолютно не место. Скорее, фиаско года...</p>
4
justice1
19.01.2022 10:43
<p>Странно, что сюда не попала ипотека Банка "Открытие". И нет шорт листа по номинации "Забота о клиенте"</p>
0

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