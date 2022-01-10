​«Ренессанс Кредит» обновил категории для получения повышенного кэшбэка в программе «Простые радости»

Банк «Ренессанс Кредит» предложил клиентам — участникам бонусной программы «Простые радости» новые категории товаров и услуг, за покупки в которых по карте будут начислены повышенные бонусы. Обновленный перечень действует в течение I квартала 2022 года, сообщила пресс-служба кредитной организации.
С 1 января по 31 марта 2022 года держатели карт банка «Ренессанс Кредит» могут выбрать в мобильном приложении три категории товаров и услуг из шести, покупки в которых с момента выбора и до конца квартала будут приносить повышенное количество бонусов.
Среди предлагаемых банком категорий:
- «Флористика» — 7% бонусами от суммы чека;
- «Косметика и красота» — 5% бонусами от суммы чека;
- «Кафе и рестораны» — 5% бонусами от суммы чека;
- «Одежда и обувь» — 5% бонусами от суммы чека;
- «Зоотовары» — 5% бонусами от суммы чека;
- «Ювелирные украшения» — 3% бонусами от суммы чека.
Также 1% будет начисляться за все остальные покупки, в том числе в невыбранных категориях.
Как уточнили в банке, ограничение по суммарному накоплению бонусов в рамках программы «Простые радости» составляет 1 500 бонусов за календарный месяц.
Списать накопленные бонусы клиенты могут в мобильном банке, компенсировав ими ранее совершенные покупки по карте по курсу 1 бонус = 1 рубль или потратив их на оплату услуг ЖКХ и сотовой связи по курсу 2 бонуса за 1 рубль.
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