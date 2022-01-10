ЦБ продолжил снижать долю доллара в своих активах, увеличив долю евро

Центробанк РФ продолжил снижать долю доллара в своих активах, увеличив при этом долю евро, китайского юаня, британского фунта и других валют, свидетельствуют данные «Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте» за период с июля 2020 года по июнь 2021 года.

Напомним, Центробанк публикует отчеты о своей деятельности по управлению активами в иностранных валютах и золоте не ранее чем через шесть месяцев после окончания отчетного периода, объясняя это высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников.

Согласно статистике по распределению активов Банка России в иностранных валютах и золоте (в процентах от их рыночной стоимости), лидируют по-прежнему активы в евро. Как показывают данные последнего обзора, их доля растет: так, на 30 июня 2020 года она составляла 29,5%, а на ту же дату прошлого года — 32,3%.

Золото — на втором месте, его удельный вес сократился за отчетный период с 22,9% до 21,7%.

Доля активов в долларах планомерно снижается: с 22,2% 30 июня 2020-го до 16,4% на 30 июня прошлого года.

Увеличивается удельный вес активов в китайских юанях: на 30 июня 2020-го он составлял 12,2%, а на конец июня прошлого года он вырос до 13,1%.

Нарастил Центробанк за отчетный период и долю британских фунтов стерлингов: с 5,9% до 6,5%.

Доля прочих валют также увеличилась: с 7,2% на 30 июня 2020-го до 10% на конец июня прошлого года. К категории «прочие валюты», как уточняют в ЦБ, на 30 июня 2021 года отнесены в том числе активы в иенах (5,7%), канадских (3%), австралийских (1%) и сингапурских (0,3%) долларах. Остатки на счетах в швейцарских франках были незначительны.



Как следует из материалов ЦБ, доходность фактического портфеля активов в долларах США за период с июля 2020 года по июнь 2021-го составила 0,12% годовых, в евро — минус 0,54%, в фунтах — минус 0,01%, в канадских долларах — 0,23%, в австралийских долларах — 0,38%, в юанях — 2,24%, в иенах — минус 0,03%.

С точки зрения географического распределения активов на первом месте среди иностранных юрисдикций остается Китай с долей 13,8% на 30 июня 2021 года, хотя она и снизилась (14,2% на 30 июня 2020-го). Выше доля только у золота в хранилище Банка России — 21,7% на 30 июня 2021 года против 22,9% годом ранее.

За рассматриваемый период величина активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличилась на 24,3 млрд долларов США и составила 585,3 млрд. «Основными факторами увеличения стоимости активов стали: изменение курсов иностранных валют к доллару США, увеличение объемов открытых сделок прямого РЕПО Банка России с иностранными контрагентами на отчетную дату, а также процентный доход и переоценка ценных бумаг», — поясняют в ЦБ.

Другим фактором роста объема активов, указывает регулятор, стали сделки по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, которые совершались Банком России в связи с проведением Федеральным казначейством операций в рамках бюджетного правила. Уточняется, что частично рост активов был нивелирован снижением цены золота за период.

В числе прочего отмечается, что с 30 июля 2020 года по июнь 2021-го значительно увеличились объемы вложений в государственные и негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов. Также выросли объемы сделок обратного РЕПО с иностранными контрагентами на отчет.