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​Минцифры поддержало временную отмену роуминга для россиян в Казахстане

10.01.2022 20:29
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Минцифры России совместно с операторами «большой четверки» (МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2) договорились обеспечить бесплатную связь во время режима чрезвычайного положения в Казахстане. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и СМС-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе, сообщает пресс-служба министерства.

«Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 года. Они смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями для решения вопросов пребывания в стране, а также будут всегда оставаться на связи с родными и близкими», — говорится в релизе.

Уточняется, что избежать чрезмерной нагрузки на сеть позволит лимит на бесплатную связь. Предполагается, что максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента.

Все, кто находился в роуминге на территории Казахстана с 5 января, смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора. Эти средства могут быть использованы для оплаты услуг связи в будущем.

По данным операторов, в Казахстане находится порядка 30 тыс. россиян, пользующихся мобильной связью.

Ранее депутаты — члены IT-комитета Госдумы — обратились в Минцифры России с предложением отменить плату за международный роуминг на территории Казахстана.

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