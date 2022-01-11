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В России вновь допустили возможность введения продуктовых карточек

11.01.2022 08:19
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8 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рост цен на продукты может привести к необходимости ввести продуктовые карточки для малообеспеченных россиян, заявил РИА Новости экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Он добавил, что такая практика используется во многих странах, поэтому бояться этого не надо.

«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — сказал он.

При этом ничего плохого в том, что в России введут продуктовые карточки, экономист не видит. «Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — заметил Гринберг.

Идея с продуктовыми карточками в России впервые прозвучала в 2015 году. В мае 2017 года Минпромторг оценил стоимость ее реализации в 200—300 млрд рублей в год. Министр Денис Мантуров тогда отмечал, что Минфин дал принципиальное согласие на реализацию программы, уточняя, что обсуждаются источники средств для ее финансирования. Однако в октябре 2017 года директор департамента бюджетной политики Минфина Светлана Гашкина заявила, что средства на реализацию идеи в проекте бюджета на 2018—2020 годы не предусмотрены.

В декабре 2020 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о помощи гражданам в виде продовольственных сертификатов. Авторы документа предложили помочь 5,6 млн граждан, бюджет программы составлял около 200 млрд рублей. Предполагалось, что это будут целевые средства, которые люди смогут потратить исключительно на продукты питания.

Зимой прошлого года Минпромторг снова предложил оказывать продовольственную поддержку некоторым категориям россиян. Речь снова шла об адресной помощи гражданам: предполагалось, что им ежемесячно могут перечислять средства, которые следует использовать на покупку отечественных продуктов питания. Торгово-промышленная палата поддерживает этот проект, говорил председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Он тоже ссылался на мировой опыт, в том числе американский, который, по его словам, доказал эффективность этого инструмента. Эксперт подчеркивал, что при таком подходе правительство четко выделяет нуждающихся граждан и помогает конкретно им.

Весной руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки. Авторы инициативы объясняли важность сохранения доступности для населения социально значимых продовольственных и иных товаров первой необходимости в экстремальных условиях защиты от пандемии коронавируса. Предполагалось, что карточки на сумму 10 тыс. рублей ежемесячно смогут получать 10 млн россиян.

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Комментарии

8
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-man-
-man-
11.01.2022 09:18
<p>Сталин карточки отменил, Путин карточки введет. А на нас вероломно никто не нападал, вроде...</p>
1
Б.Е.С.
11.01.2022 09:23
<p>это не экономист, а горе (бездырь) человек, которого невозможно считать специалистом из-за того, что он невидит, что социальные карточки - это стимулирующая поддержка слабых слоев населения!!!</p>
<p></p>
<p>а так же, горе (бездырь) экономист, который не понимает, что в существующей системе координат - государство не регулирует условия ценообразования (механизмы экономики) в отраслях и на предприятии, а так же оплату труда по категориям, да и многое другое. </p>
<p></p>
<p>при этом для этого человека (экономиста) норма - разбазаривание бюджетных средств как поддержка там, где этот вопрос (решение) лежит в системе оплаты и организации самой организации (бизнеса). </p>
0
marscat
11.01.2022 09:52
<p>Это уже прорыв или только вставание с колен? А то ведь "времени на раскачку нет", как известно! </p>
3
Steven Cohen
Steven Cohen
11.01.2022 10:02
<p>Вот результат правления несменяемого</p>
5
s*******@mail2k.ru
s*******@mail2k.ru
11.01.2022 10:15
<p>Ну наконец то, дождались!</p>
1

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