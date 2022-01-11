Основные фондовые торги в РФ открылись в плюсе

Российские фондовые индексы растут в начале основных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 760,01 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,98% — до отметки 1 580,63.

«Учитывая коррекционное восстановление в США, прошедшее после нашего закрытия, и утренние попытки подъема на рынке энергоносителей, сегодня на старте торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях. В результате индекс Мосбиржи отыграет потери предыдущей сессии и сможет выйти выше 3 750 пунктов. Ближе к вечеру подъем может быть продолжен, чему поспособствует улучшение внешней конъюнктуры. Однако пока маловероятным выглядит выход рынка в район 3 800 пунктов и закрепления над этой отметкой», — написал перед началом основных торгов главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в своем обзоре.

Другой точки зрения придерживается главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его мнению, техническая картина по индексу Мосбиржи ухудшается. «Начавшийся в середине декабря технический отскок не привел к закреплению индикатора выше важной отметки 3 800 пунктов, и цель 3 500 пунктов вновь замаячила на горизонте. Для ее достижения нужен лишь повод», — поясняет эксперт, уточняя, что таким поводом может стать снижение американского фондового рынка, где ситуация также не радостная. «На мировой рынок вновь вышли коронавирусные страхи (заболеваемость в Штатах и Великобритании растет быстрыми темпами), а также ожидание скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Вчера S&P500 проваливался примерно на 2%, но к закрытию торгов значительная часть просадки была выкуплена», — говорит аналитик.

В целом же, по его словам, Америка демонстрирует намерение уйти в плавную коррекцию, которая может стать более резкой после того, как будут даны прозрачные намеки на скорое повышение ставки. В такой ситуации, замечает он, основную поддержку рублевым активам оказывает нефть. Благодаря ей лучше рынка выглядели акции нефтяных компаний. Антонов ожидает аналогичную тенденцию и сегодня.

Отличную динамику показал «Норникель», который разгоняют под отсечку реестра: завтра бумага последний день торгуется с промежуточными дивидендами. «Тем, кто сумел купить акции компании в районе 22 тысяч рублей и ниже, быть может, стоит уже сегодня фиксировать прибыль и не выходить на дивиденды, поскольку в текущей ситуации дивидендный гэп может закрываться долго», — рассуждает эксперт.

Пока, продолжает он, российские акции пытаются подрасти на слабопозитивном внешнем фоне: американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия, но на полпроцента растет нефть, в «зеленой» зоне большинство промышленных и драгоценных металлов.

«Однако уверенности в продолжении восходящей динамики в течение дня нет никакой. При ухудшении ситуации рисковым инвесторам стоит открывать шорты по «Сберу», который не смог закрепиться выше 300 рублей и теперь вполне может спуститься в районе 260 рублей. Фундаментальная сила эмитента и ожидание рекордных дивидендов не будут играть особой роли до тех пор, пока нерезиденты не завершат свои продажи российских акций», — заключает аналитик.